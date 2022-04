Jorge López Peña, nuovo ministro della Salute: «L'uso di una maschera sarà ancora obbligatorio»

Sebbene il numero di infezioni e decessi per COVID-19 sia al minimo in questi giorni, il nuovo Ministro della Salute, Jorge López Peña, ha escluso per il momento che l'uso obbligatorio delle maschere sarà eliminato negli spazi pubblici in tutto il paese.

«Secondo gli studi che abbiamo del National Institute of Health and Epidemiology (INS), la maschera non verrà ancora rimossa, non possiamo farlo», ha detto in un'attività al Parque de las Leyendas.

INS CHIEDE DI CONTINUARE A INDOSSARE UNA MASCHERA

Il nuovo capo della Salute, che sostituisce il censurato Hernán Condori, ha fatto riferimento alla raccomandazione formulata dall'INS secondo cui l'uso della maschera in Perù dovrebbe rimanere obbligatorio in luoghi aperti e chiusi a causa del basso tasso di applicazione della terza dose del vaccino COVID-19 e della presenza di sottovarianti del virus.

Il capo dell'Istituto Nazionale della Salute (INS), Victor Suárez, ha dichiarato lunedì a RPP che il Perù è vaccinato al 49% con terze dosi, ma anche con ampi divari tra le regioni.

«La copertura non è omogenea a livello nazionale. Dobbiamo aumentare questo per essere in grado, con la massima tranquillità, di iniziare a rilassare alcune misure come l'uso di maschere in spazi aperti senza affollamento «, ha detto Suarez.

Inoltre, ha affermato che l'avanzamento dell'incidenza di nuove varianti di COVID-19, come OMICRON BA.2, è un altro elemento importante da considerare prima di rilassare le misure di biosicurezza. Ha indicato che BA.2 sarebbe stato il 30% più contagioso della variante BA.1, che ha causato la terza ondata nel gennaio di quest'anno.

«Inizialmente facevamo circa 250 campioni a settimana. Ciò significava che BA.2, all'inizio, erano casi isolati con meno dell'1% dei campioni. Nell'ultima settimana corrispondeva già al 5%. Ogni settimana o due, il numero di casi può essere raddoppiato di BA.2 ″, ha detto.

CAPACITÀ SCOLASTICA

Per quanto riguarda l'apertura fino al 100% della capacità nelle scuole, Suarez ha affermato che ciò dipende dai progressi della vaccinazione dei bambini e dal monitoraggio dell'aumento dei casi nella popolazione scolastica. Ma ha sottolineato che, dopo l'inizio delle lezioni, «non c'è stato alcun aumento dei casi legati all'apertura delle scuole».

MINSA E MEDICAL COLLEGE SI INCONTRANO

Lunedì, le autorità del Ministero della Salute (Minsa) e del Medical College of Peru (CMP) si sono incontrati per promuovere il Consiglio Nazionale della Salute (CNS), attraverso il quale saranno in grado di prendere decisioni congiuntamente e affrontare i principali problemi di salute del paese.

Durante l'incontro, il Ministro della Salute, Jorge López, e il decano del CMP, Raúl Urquizo, hanno coordinato diverse azioni per rafforzare la vaccinazione COVID-19 e altre malattie, nonché per affrontare il miglioramento delle infrastrutture, delle attrezzature e delle risorse umane delle diverse strutture sanitarie a livello nazionale.

«Questo ci permetterà di valutare i diversi problemi e malattie che sono stati trascurati dalla pandemia, poiché in questi due anni si è dedicato ad affrontare COVID-19", ha affermato Jorge López e ha sottolineato che questi incontri tra il CMP e la Federazione medica peruviana rafforzano il lavoro di Minsa, poiché ci consente di conoscere le esigenze in modo globale del settore.

