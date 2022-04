In che modo le asimmetrie naturali del cervello influenzano la capacità di lettura di ogni persona

La capacità di assegnare lettere ai suoni vocali corrispondenti, o all'elaborazione uditiva, è fondamentale per diventare un lettore competente. Vi è una sostanziale variazione nelle capacità di elaborazione fonologica dovuta, in parte, a influenze genetiche. Le differenze individuali nell'elaborazione sono state anche collegate a varie strutture cerebrali, anche all'interno di un insieme consolidato di regioni cerebrali che supportano tale elaborazione. Un gruppo di scienziati ha proposto che il grado in cui queste regioni mostrano asimmetrie emisferiche nella struttura e/o nella funzione possa spiegare le differenze individuali nelle competenze linguistiche.

Il cervello umano presenta asimmetrie pronunciate. Nell'accuratezza dell'elaborazione fonologica, queste regioni mostrano più attività dell'emisfero sinistro rispetto all'emisfero destro. In particolare, questi compiti, ad esempio la scelta di una rima, causano un aumento dell'attività a sinistra nel giro cingolato sopramarginale, frontale inferiore, temporale e dorsale superiore.

Recentemente, un gruppo di ricercatori guidati da Mark Eckert presso la Medical University of South Carolina, negli Stati Uniti, ha riferito che due teorie apparentemente opposte sull'elaborazione del linguaggio sono corrette.

Lo studio, pubblicato sulla rivista ad accesso aperto PLOS Biology, mostra che una maggiore asimmetria del cervello sinistro può prevedere prestazioni medie o superiori nella capacità di lettura, a seconda di se l'analisi viene eseguita su tutto il cervello o in regioni specifiche.

Essere in grado di convertire fluentemente i simboli scritti in suoni vocali è un aspetto fondamentale della lettura che varia da persona a persona ed è difficile per chi ha condizioni differenziali, come la dislessia. Mentre le asimmetrie strutturali tra i lati destro e sinistro del cervello sembrano essere correlate a questa capacità, esattamente come rimane un mistero .

Utilizzando scansioni MRI strutturali in più di 700 bambini e adulti, insieme a un test di lettura di pseudo-parole e un metodo matematico chiamato omologia persistente, una nuova ricerca condotta da specialisti dell'Università della Carolina del Sud ha dimostrato come due teorie opposte su come le asimmetrie cerebrali dovrebbero influenzare l'elaborazione fonologica potrebbe coincidere nei risultati.

I ricercatori hanno sviluppato un modo per determinare i livelli di asimmetria cerebrale dalla risonanza magnetica utilizzando l'omologia persistente. Hanno scoperto che quando si considera la posizione della regione più asimmetrica di ogni individuo, una maggiore asimmetria del cervello sinistro era correlata a una migliore capacità di lettura delle pseudoparole. Ciò supporta un'ipotesi di lateralizzazione cerebrale.

Allo stesso tempo, hanno scoperto che una maggiore asimmetria sinistra in regioni specifiche, tra cui una regione di pianificazione motoria chiamata Area 8 di Brodmann e una regione di monitoraggio delle prestazioni chiamata cingolato dorsale, erano associate a una capacità di lettura media, supportando un' ipotesi di canalizzazione. Va notato che la capacità di leggere le pseudoparole non era costantemente correlata alle asimmetrie nelle regioni del cervello che, tuttavia, sono note per essere importanti per funzioni linguistiche specifiche.

Tuttavia, per gli specialisti resta da studiare come le asimmetrie strutturali sinistra/destra del cervello influenzano altri tipi di abilità di lettura e influenzano le funzioni di una rete linguistica sinistra. Eckert suggerisce che le sue scoperte indicano che, «a livello di popolazione, le asimmetrie cerebrali strutturali sono correlate al normale sviluppo di una capacità di elaborazione del suono del linguaggio che è importante per stabilire una lettura competente».

Nella misura in cui le asimmetrie strutturali svolgono un ruolo causale nello sviluppo delle capacità di elaborazione fonologica piuttosto che riflettere le conseguenze dello sviluppo del linguaggio atipico, «i risultati di questo studio suggeriscono la necessità di ripensare le spiegazioni su come tali asimmetrie siano alla base dell'espressione di e competenze linguistiche scritte», hanno concluso gli specialisti.

«Le ipotesi di lateralizzazione e canalizzazione del cervello possono essere valide, ma a diverse scale di organizzazione e funzione del cervello», avverte Eckert. Un maggior grado di asimmetria all'interno dell'emisfero sinistro può consentire un'elaborazione fonologica più efficiente, forse a causa di una maggiore specializzazione di quell'emisfero. Le persone a rischio di alterazione dell'elaborazione fonologica possono avere una funzione relativamente conservata a causa dello sviluppo asimmetrico delle regioni del cervello che servono a monitorare le prestazioni».

