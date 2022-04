Il sindaco di Mariupol ha denunciato che le truppe russe hanno deportato con la forza migliaia di persone

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados ucranianos desembarcan de un tren procedente de Odesa en la estación de tren de Przemysl Glowny, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 27 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

Le truppe russe hanno deportato con la forza tra i 20.000 e i 30.000 civili dalla città assediata di Mariupol, nel sud dell'Ucraina, in territorio controllato dalla Russia, come riportato dal suo sindaco, Vadym Boychenko.

Secondo il sindaco capo della città portuale, il 50% dei residenti di Mariupol è stato evacuato e circa 60.000 sono stati lasciati attraverso corridoi umanitari verso i territori dell'Ucraina controllati dalle forze armate ucraine.

E altre 20.000 o 30.000 persone sono state deportate dalle truppe russe nel territorio dell'Ucraina occupato dalla Russia o in Russia, ha aggiunto Boychenko, secondo il quotidiano ucraino Pravda.

Secondo Boychenko, «oggi possiamo parlare dell'evacuazione del 50% degli abitanti di Mariupol sulle 540.000 persone che vivevano qui prima della guerra».

Quando la guerra era appena iniziata e mentre il servizio ferroviario era ancora in funzione e le strade potevano ancora essere utilizzate, quasi 140.000 civili riuscirono a lasciare Mariupol.

Poi ne sono rimasti altri 100.000 e circa 60.000 sono stati evacuati attraverso il corridoio umanitario e con l'aiuto di volontari. Ma dobbiamo ricordare che ci sono persone alla periferia della città che devono essere evacuate, ha detto il sindaco.

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol REUTERS

«Dal sesto giorno di guerra, abbiamo cercato di fare tutto il possibile per organizzare una via di evacuazione. Ma le forze russe hanno fatto e stanno facendo del loro meglio per garantire che non sia disponibile un solo autobus a Mariupol. Hanno bruciato 150 nuovi autobus in cenere», ha sottolineato.

Ha aggiunto che gli operatori del servizio pubblico e i volontari della città hanno annunciato quando è stato possibile partire attraverso un corridoio umanitario, dal momento che non c'è mai stato un cessate il fuoco: la gente è partita con proiettili che esplodono intorno a loro, ha detto.

«Alcune persone hanno guidato, altre hanno semplicemente camminato fino alla costa. Da lì abbiamo evacuato le persone prima a Berdyansk e poi a Zaporiyia con convogli volontari o condividendo viaggi con altri», ha detto il sindaco.

Il primo sindaco ha precisato che il numero di residenti di Mariupol che sono stati espulsi con la forza in Russia è solo una stima per ora.

Secondo Boychenko, «[i russi] stanno attualmente pubblicando elenchi, ma non ci si può fidare di loro. Secondo le nostre stime, potrebbero esserci tra i 20.000 e i 30.000 residenti di Mariupol», aggiunge il quotidiano locale.

«È difficile dire perché lo stiano facendo. Ma, ad esempio, ieri il mio vicino mi ha chiamato al telefono, che è stato espulso con la forza. È andato a prendere l'acqua e l'hanno portato via. Attualmente si trova a Novoazovsk, (città) occupata dalla Russia», ha detto al quotidiano Pravda.

Mariupol, una città situata sulle rive del Mar d'Azov, è stata assediata dalle truppe russe dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio.

Più dell'80% degli edifici della città sono stati distrutti dai bombardamenti e gli abitanti che vi rimangono, stimati tra 100.000 e 160.000, non hanno acqua, gas, elettricità o beni di prima necessità.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: