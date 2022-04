Il quartier generale di Breña servirà solo i viaggiatori con voli di linea entro 48 ore

Code immense, disordini e lamentele, è ciò che si può vedere fin dalle prime ore presso l'ufficio centrale della migrazione, dove decine di persone vogliono elaborare questo documento per lasciare il paese senza problemi, ma molti non riescono a farlo.

Secondo lo spettacolo mattutino di Latina, alcuni utenti hanno dormito nella parte anteriore di questa sede, nel distretto di Breña, per raggiungere una quota ed essere in grado di gestire i propri passaporti. All'inizio si poteva notare che erano ammessi adulti più anziani e donne in gravidanza. Tuttavia, molti hanno iniziato a lamentarsi, poiché erano arrivati dall'1 del mattino e hanno impedito loro di entrare.

Dopo le denunce e davanti alle telecamere, un operatore dell'immigrazione ha spiegato che molte persone non stavano entrando, poiché il loro volo non era programmato entro 48 ore. «Le procedure sono procedure, sono 48 ore prima e 24 ore prima. Li stiamo servendo continuamente», ha detto.

A causa del grande afflusso di persone e per evitare disordini, il personale della polizia nazionale peruviana (PNP) è arrivato per portare ordine e quindi organizzare meglio i cittadini, soprattutto ricordando che siamo ancora in una pandemia e che i protocolli devono essere mantenuti.

Nelle immagini diffuse, puoi vedere grandi code di persone che si trovano in Avenida España, a Jirón Huaraz e Arequipa Avenue. Molti di loro non vengono presi in considerazione perché i loro voli non sono programmati entro 48 o 24 ore. Inoltre, non è noto quanti passaporti verranno consegnati questo martedì.

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

GUASTI AL SISTEMA, RECLAMI E FOLLE

Il quadro non è cambiato molto, visto che, come ricorderete, lunedì scorso c'erano molte persone che si lamentavano di non poter ottenere il passaporto da Jorge Aeroporto di Chavez per un problema del sistema di migrazione, che non ha «estratto» i dati personali degli utenti che dovevano viaggiare e quindi gestire questo documento.

Da parte sua, il sovrintendente alla migrazione, José Fernando Martínez, ha indicato che questo problema aveva colpito il sistema, formando un collasso in pochi secondi. Tuttavia, ha detto che questa situazione migliorerà durante il giorno, regolarizzando il suo sistema.

«Quello che è successo è che a causa del sovraccarico che è stato causato dalla lunga vacanza, il sistema non sta identificando i libretti dei passaporti; tuttavia, questo deve essere regolarizzato nel corso delle ore», ha detto.

Tuttavia, le persone non hanno mancato di mostrare il loro fastidio e disagio per questo caso e il ritardo nella loro documentazione.

«Il problema arriva da ieri, perché siamo lì da ieri mattina, più di 12 ore, aspettando che si occupassero di noi ed erano solo alle 9 di notte che ci hanno preso le impronte digitali e le foto. Poi, ci hanno detto di tornare tra 4 ore, siamo tornati e il passaporto non era pronto», ha detto uno dei passeggeri interessati.

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

MOZIONE DI CITAZIONE DEL MINISTRO CHAVARRY DOPO IL CROLLO

Il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, sarà convocato attraverso una mozione presentata dal partito Azione Popolare, per spiegare sulla questione della migrazione dopo il ritardo nel rilascio dei passaporti.

«Invitare il Ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, a partecipare al Congresso della Repubblica e a rendere conto della rappresentanza nazionale, per quanto riguarda le soluzioni in corso di attuazione nel settore della migrazione, per superare il problema del rilascio e della consegna dei passaporti dei passeggeri, e a spiegaci perché ha avuto origine da questo problema», si legge nel documento diffuso sui social network.

Vale la pena ricordare che, consultato su questo problema, Chávarry ha assicurato di essere consapevole e che il suo portafoglio si è coordinato per risolvere questa impasse che ha generato lamentele da parte dei viaggiatori.

Moción contra Alfonso Chávarry

«Sarà gestito, sarà elaborato per avere il vostro problema risolto oggi (lunedì 11), altrimenti terrò il capo della Migrazione e il personale qui all'aeroporto responsabili di questo accampamento», ha detto.

Ha anche spiegato che c'è stato un guasto nel sistema di stampa. «Ho appena spiegato alle persone che il Signore deve risolvere i loro problemi oggi. Il sistema è fallito, è esattamente quello che ho visto».

CONTINUA A LEGGERE