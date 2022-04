guarda espn live real madrid vs chelsea ritorno quarti di finale champions league 2022 riepilogo dei risultati delle formazioni dei canali in diretta

GUARDA Real Madrid vs Chelsea IN DIRETTA. C'è una grande partita per la qualificazione alla semifinale di Champions League. Il duello si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu. All'andata, i «bianchi» hanno vinto 3-1, quindi arrivano più tranquilli davanti alla loro gente. Va notato che non c'è un doppio obiettivo sulla strada.

Casemiro, una delle figure dell'ensemble «merengue», ha parlato nel precedente. «La chiave di tutto questo è lo scudo. Questo club vive di questo: vincere partite impossibili, partite a cui nessuno crede. Viviamo su questo. E come dice la canzone: «Let's go Real, until the end». Questo è tutto. Questo è il miglior club del mondo», ha esordito.

«Non possiamo parlare delle nostre armi, ma nutriamo il rivale. Non sarà una partita facile. Non ci fidiamo l'uno dell'altra. Sarà complicato, ma abbiamo il nostro pubblico. I migliori si qualificheranno per le semifinali. Abbiamo rispetto per il rivale», ha aggiunto il brasiliano.

«L'unica cosa che è cambiata in Karim Benzema è legata agli obiettivi. Ora mettine altro. Ma quello che si prova dentro e fuori dal campo è lo stesso. Molti vedono solo l'obiettivo. È una storia del club. È un onore per noi averlo. Ci è piaciuto», ha chiuso con elogi per il suo compagno.

Anche Carlo Ancelotti ha dato le sue impressioni. «Tutti sanno che sarà una partita difficile, come sempre nei quarti di finale di Champions League. Oltre a quello che è successo nell'andata. Dobbiamo pensare che dobbiamo competere, lottare ed essere concentrati. Ci aspettiamo un rivale che faccia del suo meglio per vincere il pareggio», ha detto.

«Stiamo andando a vedere la scaletta. Vorremmo adottare lo stesso approccio all'andata. Ma pensiamo che il Chelsea cambierà il suo gioco perché non ha funzionato per lei a Londra. Dobbiamo essere pronti e pronti a tutto», ha detto.

«Ho uno staff che sa molto bene cosa è successo e può succedere. Non usciremo rilassati. Il nostro umore oggi è quello di una squadra felice di giocare questa partita perché è una grande opportunità per raggiungere le semifinali di Champions League. Il Chelsea è ancora un avversario forte», ha dichiarato l'allenatore del Real Madrid.

D'altra parte, Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha detto che hanno poche possibilità di avanzare, ma che giocheranno con tutto. «Possibilità? Forse non troppo considerando il risultato dell'andata, della competizione, dell'avversario e dello stadio. Ma il nostro impegno e non dipenderà mai dalle opzioni che abbiamo per raggiungere il risultato. Vale la pena provare».

Il Real Madrid ha battuto il Chelsea 3-1 per la Champions League

