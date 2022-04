Gli Stati Uniti hanno chiesto il rilascio immediato dell'avversario russo Kara-Murzá

L'amministrazione americana ha chiesto il «rilascio immediato» dell'avversario russo Vladimir Kara-Murza, arrestato lunedì dalla polizia a Mosca dopo aver condannato apertamente la campagna militare russa in Ucraina.

«Gli Stati Uniti sono preoccupati per l'arresto da parte delle autorità russe del famoso leader della società civile Vladimir Kara-Murza oggi a Mosca», ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken sul social network Twitter.

«Stiamo seguendo da vicino la situazione e sollecitiamo che venga rilasciato immediatamente», ha aggiunto.

L'arresto di Kara-Murza all'uscita di casa è stato confermato sulle reti dall'avversario Ilya Yashin, che ha detto di non conoscerne il motivo.

Kara-Murza, 40 anni, è stato molto critico nei confronti di quella che in Russia è conosciuta come una «operazione militare speciale» in Ucraina che considerava totalmente ingiustificata.

Inoltre, ha accusato il «blackout totale» a cui i russi sono stati sottoposti dall'inizio della guerra, a cui va aggiunta la legge che punisce la diffusione di «fake news» sull'esercito russo con un massimo di 15 anni di carcere.

All'epoca, ha chiesto l'apertura di un procedimento penale per gli avvelenamenti subiti nel 2015 e nel 2017 dopo che il coinvolgimento nel suo tentato omicidio della stessa squadra di avvelenatori del leader dell'opposizione Alexei Navalny è venuto alla luce nei media indipendenti.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

Un'indagine indipendente ha rivelato che il team di esperti in armi chimiche e medicina del Servizio di sicurezza federale (FSB, ex KGB) presumibilmente coinvolto nell'avvelenamento di Navalni nel 2020, ha seguito anche Kara-Murzá.

Da parte loro, le autorità giapponesi hanno approvato martedì un nuovo pacchetto di sanzioni aggiuntive contro la Russia che include il congelamento dei beni di 398 cittadini russi, tra cui le figlie del presidente, Vladimir Putin, e la moglie del ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri giapponese, questa misura, precedentemente annunciata dal primo ministro Fumio Kishida, cerca di contribuire agli sforzi internazionali per la pace internazionale con l'obiettivo di risolvere il conflitto.

Con questo nuovo pacchetto di sanzioni, Tokyo congelerà le attività della più grande banca russa, Sberbank, e della più grande banca commerciale privata russa, Alfa Bank, mentre vieterà nuovi investimenti nel paese eurasiatico.

Pertanto, in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, le autorità giapponesi hanno ufficialmente deciso di vietare nuovi investimenti in Russia dopo il 12 maggio, nonché il divieto di importazione di liquori, legname e macchinari.

«Le sanzioni fanno parte degli ultimi sforzi del Giappone per aggiungere pressione economica e diplomatica sulla Russia per prevenire un'ulteriore escalation della guerra in Ucraina e per facilitare un cessate il fuoco», ha giustificato il primo ministro giapponese pochi giorni fa in una conferenza stampa.

Con queste sanzioni, l'esecutivo giapponese amplierà la lista degli individui che vedranno bloccati i loro beni nel Paese asiatico dagli attuali 400 a 550, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e i suoi subordinati, che il G7 ha definito «gli architetti» dell'invasione dell'Ucraina.

(Con informazioni EFE)

