Emilio Marcos si sarebbe avventurato nella regione messicana dopo la sua partecipazione alla serie «El Último Rey»

Dopo la sua controversa partecipazione alla bioserie di Vicente Fernández, El Último Rey: The Son of the People, Emilio Marcos Osorio, non ha nascosto il suo desiderio di aggiungere una nuova area di competenza alla sua breve ma già sorprendente carriera, come ha spiegato il figlio di Juan Osorio e Niurka Marcos piace entrare a far parte del genere regionale messicano.

È stato in un'intervista per la mattinata di Televisa, Hoy e dopo il successo della prima stagione della serie autobiografica di Vicente Fernández prodotta dal suo capostipite, che Emilio Marcos ha riconosciuto che il suo personaggio ha cambiato la sua vita, quindi non esclude la possibilità di avventurarsi questo genere musicale.

«Nella musica, mi piace letteralmente il tradizionale, mariachi. Non sto davvero lavorando a niente da solo in questo momento, l'attenzione doveva essere tutta per la serie. Se lo preparavo da molto tempo, il punto era lasciarlo andare e vedere cosa succederà dopo», ha detto l'interprete diciannovenne.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

Nella serie autobiografica The Idol of Mexico, prodotta da Televisa e Univision, Emilio ha dato vita a una versione giovanile di Alejandro Fernández, che è stato aspramente criticato sui social network; tuttavia, per il giovane histrion e futuro cantante è stato un progetto molto importante continuare a fare passi nella sua carriera artistica zagal.

Più tardi, il fidanzato della famosa giovane attrice, Karol Sevilla, ha segnato il suo desiderio di avventurarsi nel genere regionale messicano, ma con persone che lo guidano nei suoi primi passi nell'industria musicale in quel genere, e, di cui è stato spesso considerato un emblema nazionale grazie a ciò che è stato fatto da El Charro de Huentitan nella vita.

El último Rey (Foto: Planeta)

Alla domanda se sente di essere cresciuto nella sua carriera, il giovane interprete ha sottolineato di aver effettivamente imparato molte cose che hanno migliorato il suo lavoro, ma dal suo punto di vista personale sente di essere cresciuto solo in età e non professionalmente.

«Non mi sentivo come se fossi cresciuto, sentivo di aver imparato molte cose. Quelle cose che ho imparato mi hanno aiutato a rendere le cose più facili da fare in seguito», ha coniato i commenti sul suo desiderio di cantare nella musica regionale messicana.

Infine, il giovane ha riconosciuto che è importante usare l'esperienza per essere in grado di superare se stessi e quindi non rimanere bloccato: «Se togliessi l'esperienza, rimarrei nello stesso posto. L'importante è non togliersi mai la pelle, è metterle sopra in modo che tutto si unisca», ha concluso.

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Emilio è stato un banco di punti durante la settimana della prima della bioserie; tuttavia, non sono stati gli unici punti che sono stati fatti al riguardo, poiché alcuni spettatori hanno accusato l'histrion di aver approfittato della posizione del padre come produttore per ottenere il ruolo di El Potrillo .

D'altra parte, questo sarebbe il secondo genere in cui entrerà il figlio di Juan Osorio e Niurka Marcos, alla fine del 2021, Emilio ha condiviso attraverso i suoi social network la sua più recente produzione musicale solista con Mane de la Parra per il tema principale del romanzo Cosa succede alla mia famiglia attraverso i suoi social network.

Emilio Osorio Marcos, a Città del Messico e da bambino ha iniziato la sua carriera come attore.

Nel 2017 ha fatto il suo debutto come cantante, ma è stato solo nel 2018 che ha pubblicato il suo primo EP Emilio. Il 15 maggio 2019, ha pubblicato il suo primo album da solista contenente 12 canzoni di successo. Dopo una lunga attesa, nell'aprile 2020, ha pubblicato il suo singolo di maggior successo Danzón. Successivamente, avrebbe pubblicato nel giugno 2020 la canzone Hoy Me Tengo Que Ir.

