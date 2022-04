Elon Musk propone che Twitter Blue sia più economico e pagato in dogecoin

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Elon Musk e il suo nuovo rapporto con Twitter non sono privi di notizie. La scorsa settimana ha suscitato l'interesse del mondo (e della borsa) quando si è saputo di aver acquistato Il 9,2% delle azioni del social network dell'uccellino e quindi è diventato un partner senior.

Quando tutti ipotizzavano che avrebbe fatto parte del consiglio, ieri è stato annunciato che non avrebbe fatto parte di quel consiglio. E ora attira nuovamente l'attenzione del pubblico, sempre desideroso di conoscere ogni suo momento, proponendo una serie di modifiche a Twitter Blue, il servizio di abbonamento premium del social network.

Tra queste innovazioni c'è il fatto che il pagamento con dogecoin sarà integrato nel sistema, fino a quando il prezzo non sarà abbassato, che sarà adattato al livello di acquisto di ciascun mercato.

Musk chiede da settimane le opinioni degli utenti del social network alla ricerca di possibili cambiamenti. Anche il fondatore e CEO di Tesla e SpaceX, ha espresso i suoi desideri dal suo account sulla famosa piattaforma.

Uno di questi ordini è quello di abbassare il prezzo di Twitter Blue, il servizio di abbonamento mensile del social network, da 3 a 2 dollari, ma pagando 12 mesi in anticipo. L'account verrebbe inoltre sospeso senza diritto a un rimborso se l'utente lo utilizzasse per una truffa o uno spam.

Un'altra delle idee di Musk è quella di dare l'etichetta verificata a tutti gli utenti di Twitter Blue. Lo scopo di questa misura è rendere gli eserciti di bot, che sono uno dei grandi problemi del social network, «troppo costosi da mantenere».

Musk propone inoltre che, in caso di pagamento anticipato dei dodici mesi di Twitter Blue, solo quello verificato venga consegnato a un account 60 giorni dopo l'accesso al servizio di abbonamento.

Il costo dell'abbonamento a Twitter Blue dovrebbe, secondo te, essere proporzionale alla capacità di acquisto e alla valuta locale. A questo punto, Musk ha chiesto se «anche un'opzione per pagare in Doge» sarebbe una buona idea, riferendosi alla criptovaluta.

Com'è Twitter Blue

Twitter Blue è stato lanciato lo scorso giugno 2021 ed è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Questa è una versione premium del social network che si concentra sulla personalizzazione. Tra le altre cose, Twitter Blue ha sei diversi temi tra cui scegliere (blu, giallo, rosso, viola, arancione e verde). Il colore selezionato viene applicato ai link, al pulsante di pubblicazione e a tutti gli altri elementi di colore accento.

Un altro punto interessante è che integra un timer di pubblicazione (personalizzabile) che consente di confermare i messaggi prima di pubblicarli in modo permanente. Una funzionalità disponibile su diverse piattaforme, come Gmail e che offre un'opportunità unica per non pentirsene in seguito. Anche se ciò che aiuterebbe molto di più sarebbe la possibilità di modificare ciò che è già stato pubblicato.

Per ora dovremo aspettare poiché il sistema non ti consente di annullare o modificare i tweet, una delle grandi affermazioni degli utenti del social network di microblogging. Ad ogni modo, per la prima volta gli utenti possono sperare che l'affermazione possa concretizzarsi in breve tempo. È che alla fine la società ha confermato di essere già al lavoro su un pulsante di modifica dei tweet, anche se sarà solo per coloro che utilizzano Twitter Blue. Almeno ciò implica il fatto che questo strumento viene testato in modo limitato in quel contesto. Forse alla fine raggiungerà il resto degli utenti.

