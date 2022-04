«El Bronco» era collegato all'accusa per abuso di autorità

Anche Jaime Rodríguez Calderón, conosciuto come El Bronco, che è stato il primo governatore indipendente dello stato di Nuevo Leon, sarà ora indagato e processato per un secondo reato, notizia che gli è arrivata dopo aver lasciato brevemente il carcere.

Eduardo Hoyuela Orozco, un giudice supervisore, ha collegato l'ex governatore al processo per il presunto reato di abuso di autorità, derivante da un'indagine sul caso della requisizione del sistema di trasporto noto nello stato come Ecovia.

Questa udienza è stata rinviata dopo che l'ex funzionario si è sentito a disagio allo stomaco, motivo per cui è stato trasferito al Metropolitan Hospital della città di Monterrey, a Nuevo León, per le sue cure urgenti.

Una volta in ospedale, ha subito una tomografia e persino radiografie presumibilmente a causa della sua sofferenza da diverticolite, che è peggiorata negli ultimi giorni; cioè sacche o tasche nell'intestino che causano dolore lombare.

El Bronco fue vinculado a proceso por un segundo delito, el de abuso de autoridad FOTO: CUARTOSCURO.COM

Questo è stato avvertito dagli stessi medici Bronco alle autorità della prigione di Apodaca, in modo che potesse essere trattato con strumenti più grandi.

L'arrivo del Bronco in ospedale è diventato noto dopo che sono state diffuse fotografie in cui l'ex governatore è stato visto entrare con il proprio piede in ospedale scortato da agenti della sicurezza dello Stato. Dopo un paio d'ore, è rientrato nella prigione.

Questo nuovo processo è iniziato dopo la denuncia e l'indagine sulla presunta requisizione illegale e l'assicurazione della proprietà di un privato senza averlo risarcito in conformità con la legge, secondo il quotidiano Milenio.

In questo senso, la violazione della certezza del diritto e della proprietà privata potrebbe essere considerata come un possibile abuso di autorità da parte dell'ex governatore dello stato di Nuevo León, nel nord del Messico.

El Bronco fue vinculado a mediados de marzo por supuestamente desviar recursos de su campaña FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Proprio il 17 marzo, pochi giorni dopo essere stato arrestato dalle autorità neoleane, Jaime Rodríguez Calderón è stato collegato al processo da un giudice di sorveglianza, accusato del diversione delle risorse della sua campagna presidenziale alle elezioni del 2018.

Il funzionario del primo tribunale distrettuale in materia penale ha concesso all"ex presidente dello stato una sospensione provvisoria di amparo, dopo che la difesa Bronco ha promosso quel ricorso dopo il suo arresto.

L'amparo indiretto è stato depositato presso il primo tribunale penale distrettuale di Nuevo León. Sostiene di essere tenuto privato della sua libertà e nello specifico di essere stato arrestato illegalmente, di essere stato detenuto arbitrariamente.

Jaime Rodríguez Calderón è stato arrestato il 15 marzo 2022 nel comune di General Terán, dove hanno partecipato gli agenti della Procura specializzata in crimini elettorali, che lo hanno trasferito nella prigione 2 Norte de Apodaca, dove poteva rimanere se ordinato dal giudice supervisore.

El Bronco fue detenido a mediados de marzo de 2022 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Secondo il giornalista Mario Maldonado, di El Universal, uno degli agenti ha usato il suo cellulare per mostrare a Rodríguez il mandato d'arresto Calderon, che ha cercato di convincerli ad accompagnarlo al suo ranch, dove li avrebbe trattati «come meritano».

«Dobbiamo portarlo sulla macchina di pattuglia», gli hanno detto i pubblici ministeri, così El Bronco sapeva che non poteva più fare nulla per impedirne l'arresto, così si è avvicinato al gruppo di amici e gli ha detto: «Ho già rovinato la carne arrosto per loro», ed è entrato nella pattuglia che gli è stata segnalata.

CONTINUA A LEGGERE: