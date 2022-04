Condizioni della Juventus per rinnovare il contratto di Juan Guillermo Cuadrado

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

Nel corso degli anni, Juan Guillermo Cuadrado è diventato una delle figure della Juventus nel calcio italiano. Il calciatore colombiano ha completato 262 partite con la 'Vecchia Signora' lo scorso fine settimana, ricominciando nella vittoria esterna contro il Cagliari per la 32esima data di Serie A.

Il giocatore di Necoclí, Antioquia, è uno dei favoriti dell'allenatore, Massimiliano Allegri, e questo è dimostrato dalle statistiche. Finora in questa stagione, Cuadrado ha giocato 40 partite, 30 delle quali nel campionato italiano, sette in UEFA Champions League e tre nella coppa locale. Inoltre, accumula cinque gol e cinque assist.

Tuttavia, una delle questioni che non sono state ancora risolte è il rinnovo del suo contratto, che termina il 30 giugno 2022. Il giocatore colombiano e la Juventus hanno cercato di raggiungere un accordo dallo scorso ottobre, ma ci sono ancora alcune divergenze che hanno impedito la chiusura della trattativa.

Secondo il giornalista colombiano, Felipe Sierra, entrambe le parti hanno già un «accordo verbale» da diversi mesi, ma Cuadrado non ha accettato le condizioni che la Juventus gli offre oggi: altri due anni di contratto (con la possibilità di estenderlo a tre) e uno stipendio riduzione. Tuttavia, le pretese del giocatore «Cafetero» sarebbero quelle di essere in grado di mantenere lo stesso stipendio di oggi per le prossime due stagioni.

La Gazzetta dello Sport ha recentemente pubblicato che il club italiano è consapevole che Cuadrado avrà 34 anni, quindi la sua politica è volta a una riduzione salariale in cambio di offrirgli più tempo legato all'istituzione. Secondo i media, il difensore del «Tricolore» riceve circa cinque milioni di euro a stagione, e l'obiettivo è che accetti di ridurlo della metà:

«Il contratto che sta per scadere prevede un'opzione di rinnovo per lo stesso importo per una sola stagione, perché l'obiettivo del management è quello di ridurre lo stipendio. La soluzione più probabile è una proposta al ribasso di due anni con un'opzione per il terzo a 2,5 milioni. Un'offerta che il colombiano potrebbe accettare, ma che in realtà non è stata ancora presentata», ha pubblicato il quotidiano italiano.

Nonostante la notizia del suo rinnovo si sia diffusa più del previsto, Cuadrado sembra intenzionato a rimanere alla Juventus. Ciò è stato dimostrato nelle dichiarazioni rilasciate dal giocatore stesso l'11 marzo a DAZN. «Sono molto calmo, il club e il mio ambiente ne stanno parlando. Non cambia per me farlo ora o tra un po'. Mi sento molto bene qui a Torino e la 'Juve' è la mia famiglia», ha detto.

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

