College vs Alianza Lima: Alex Valera ha escluso un infortunio ed è entusiasta di segnare un gol nel classico

Alex Valera sta attraversando un buon momento con l'Universitario de Deportes, in quanto è il marcatore del cast di Álvaro Gutiérrez. L'attaccante ha espresso il desiderio di segnare Alianza Lima nell'anteprima di una nuova edizione del classico peruviano.

«Sono completo. Ieri ho avuto solo un sovraccarico negli ultimi minuti sulla coscia sinistra ma ho già fatto terapia e sto bene . Domani mi allenerò di nuovo con il club e lavorerò per la partita di domenica», ha detto in una conversazione con RPP.

Ha anche espresso il suo desiderio di segnare il 'blu e bianco' domenica prossima. «Sarà una bella cosa giocare la classica nel nostro stadio e con la nostra gente. Sarà un vantaggio importante portare avanti la partita e per me sarebbe molto bello segnare un gol ».

Infine, ha rivelato che studierà la difesa di Carlos Bustos. «Dopo la partita di ieri stiamo già pensando ad Alianza Lima. Guardiamo i video del rivale per far funzionare bene il gioco. Sto per vedere i difensori che ho intenzione di affrontare».

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

