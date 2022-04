Circa un anno dopo l'incidente sulla linea 12, Sheinbaum ha riconosciuto difficoltà nella riabilitazione

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- Colectivas feministas de la periferia realizaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y a las que fallecieron el pasado 3 de mayo en el colapso de los vagones del metro en la Estación del Metro Olivos de la Línea 12. El acto se realizó en la entrada del metro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riconosciuto martedì 12 aprile che i lavori di riabilitazione della linea 12 della metropolitana stanno procedendo lentamente perché ciascuna delle radure nei tratti sopraelevati ha caratteristiche particolari, tuttavia, ha sottolineato che i sistemi di puntellamento sono già in costruzione nelle officine e ha annunciato che nei prossimi mesi saranno in grado di accelerare i lavori.

In una conferenza stampa dal Palazzo del Municipio, il presidente ha risposto alla domanda del cittadino su quando la Golden Line sarà nuovamente lanciata e ha spiegato che il progetto di riabilitazione esecutiva ha incontrato difficoltà, ma la sua amministrazione è fiduciosa che saranno in grado di soddisfare il promessa di riavviare il servizio prima della fine del 2022.

Un paio di settimane fa, la presidente ha detto che tutte le persone coinvolte stanno cercando di rispettare la scadenza fissata, in modo che i processi abbiano iniziato ad essere accelerati, senza trascurare la costruzione e ha promesso che le autorità della capitale riferiranno ogni settimana sui progressi nei lavori.

Secondo le autorità del Metro Collective Transport System, dall'11 aprile sono stati effettuati lavori per la rimozione di parti e la demolizione dell'area della «sezione gemella».

Los trabajos en la Zona Cero continúan actualmente. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

Per quanto riguarda il tratto zero, sono attualmente in corso lavori per la riabilitazione e il rinforzo delle teste e degli arresti sismici, delle mute e della produzione di tre trappole. Si prevede di iniziare a metà aprile con la produzione di compresse e di avere il primo blocco di ground zero nel campo.

Inoltre, è prevista l'installazione di trappole da 10 tonnellate per aggiungere successivamente tre diaframmi verticali aggiuntivi e quattro diaframmi orizzontali.

Nel recente rapporto, ha rilevato che 78 delle 152 colonne sono state utilizzate con fibra di carbonio, mentre continua il processo di iniezione di calcestruzzo espansivo tra il rivestimento in acciaio e la colonna.

È stato completato anche l'ancoraggio per il rivestimento delle colonne, che rappresenterà un aumento del 40% in più di resistenza nella struttura delle colonne e del 50% nel lavoro del lavoro.

Desde hace casi un año usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte (Foto: Cuartoscuro)

Nei giorni scorsi il direttore della metropolitana, Guillermo Calderón, ha spiegato che saranno sostituiti 4,5 dei 11,9 chilometri di strade esistenti; cioè il tratto dalle stazioni di Atlalilco al Parque de los Venados.

Il lavoro consiste nella riabilitazione della sottobase, quindi sarà necessario rimuovere circa 18 chilometri lineari di binari che compongono i due binari, 20mila tonnellate di zavorra degradata, cambio di sette curve e altri materiali come decine di traversine.

Per quanto riguarda i confini stradali, viene presentata la riduzione delle corsie nell'area di Avenida Tláhuac. Sulla sezione di Avenida 11 e Calle El Vigo, le deviazioni saranno in via Peñíscola e Avenida 11 stessa verso Poniente a Oriente.

Martedì prossimo, 3 maggio, segnerà un anno dal crollo di un tratto della cosiddetta linea d'oro, che ha provocato 26 morti, persone scomparse e 80 feriti.

Il 2022 è un anno di sfide per le autorità metropolitane, poiché inizieranno il mese prossimo i lavori sull'intervento sulla Linea 1, che prevede la manutenzione delle opere civili e il rinnovamento del sistema di binari ed elettrodomestici. I lavori verranno eseguiti di notte per evitare che il funzionamento dei treni e il servizio agli utenti ne risentano.

Una volta terminata la fase preparatoria, si svolgerà l'intervento principale, che si prevede si svolgerà in due fasi: da Pantitlán al Salto del Agua in una prima fase che inizierà nella seconda metà di quest'anno e dopo Balderas all'Osservatorio nel gennaio 2023.

CONTINUA A LEGGERE: