Chi era nell'auto in cui si è schiantato il calciatore Freddy Rincón

Freddy Rincón fa tutti i titoli della stampa sportiva del paese dopo essere stato coinvolto in un tremendo scontro vicino allo stadio Pascual Guerrero di Cali. Lì, il furgone su cui viaggiavano l'Examérica de Cali e il Real Madrid si scontrò con un autobus del servizio pubblico MIO.

Rincón, 55 anni e ora commentatore sportivo, ha avuto le maggiori complicazioni a livello fisico, dovendo essere indirizzato a una clinica vicina per un trattamento di emergenza a causa della gravità delle lesioni. Tuttavia, nel furgone si prevede che ci fossero altre 3 persone di cui le autorità potevano identificare solo 2 donne.

Alle due donne è stato somministrato il test dell'etilometro negativo per Cortés, mentre Maria Patiño aveva lasciato l'ospedale senza ulteriori informazioni, come ha commentato il presidente:

Non ci sono certezze su chi guiderebbe il furgone, anche se le due donne hanno suggerito che Freddy Rincón fosse responsabile dell'auto, tuttavia, sarebbe accertato, dato che non si conoscono ancora informazioni sul quarto passeggero.

I fatti sono oggetto di adeguata indagine da parte della Procura, che avrà il compito di chiarire come sono avvenuti gli eventi che oggi hanno Rincón in condizioni critiche. Tuttavia, ciò che le autorità sono riuscite a far avanzare oltre all'identità delle donne che erano nel furgone è anche che il conducente dell'autobus del trasporto pubblico non è risultato positivo all'etilometro e che tutto è avvenuto a causa dell'apparente imprudenza della persona che guidava il furgone in cui il l'ex atleta viaggiava.

D'altra parte, si è scoperto che la Ford danneggiata non aveva il SOAT e che doveva anche diverse multe per violazione delle norme sul traffico.

Finora, Freddy è stato sottoposto a un intervento chirurgico e secondo la sua famiglia rimane in coma indotto e sotto una prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche secondo i medici che lo curano e lo monitorano. Diverse personalità legate al calcio hanno inviato un messaggio di incoraggiamento alla famiglia dell'ex attaccante della nazionale colombiana e gli augurano una pronta guarigione.

Nelle prossime ore verrà aggiornato il referto medico sulla salute di Freddy Rincón, che viene curato presso la Clinica Imbanaco di Cali.

