Almeno otto morti e 19 feriti nei bombardamenti nella città di Kharkiv

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Il capo dell'Amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha riferito che almeno otto persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 19 ferite durante i bombardamenti a Kholodna Gora, nella parte occidentale della città ucraina.

«Questo pomeriggio sono proseguiti i bombardamenti del centro regionale, in particolare nell'area di Kholodna Gora. Poche ore fa gli occupanti hanno sparato di nuovo contro Saltivka», ha detto, come riportato dall'agenzia di stampa Unian.

La Russia sta attaccando diverse città ucraine dall'aria, tra cui Kharkiv, Mariupol e Mikolaiv. Secondo la suddetta agenzia, lunedì sera la Russia avrebbe bombardato la regione fino a 66 volte, quindi le autorità ucraine hanno esortato i cittadini a non avvicinarsi a oggetti pericolosi.

Altrove nel Paese, il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha precisato che tre civili sono stati uccisi e altri otto sono rimasti feriti in diversi bombardamenti russi a Vuhledar, Michalovce e Krasnogorivka.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

Così, sul suo canale Telegram, ha riferito di due feriti nella regione di Lugansk, a Bakhmut, ed è stato anche possibile chiarire le informazioni su altre sette vittime a Mariupol, ma il numero esatto delle vittime in città e a Volnovakja non può essere stabilito, come ha detto Kirilenko.

D'altra parte, le forze armate ucraine, nel loro ultimo rapporto, hanno assicurato che le truppe russe stanno cercando di completare il raggruppamento e il trasferimento delle unità nelle regioni di Belgorod e Voronezh.

«Ci sono indicazioni che il sistema di difesa aerea si stia rafforzando nelle aree di Melitopol e Ilovaisk. È probabile che in futuro il nemico cercherà di prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e lanciare un'offensiva in direzione di Kurajove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk «, hanno detto.

Hanno anche riferito che «le truppe nemiche continuano a bloccare parzialmente la città di Kharkiv» e hanno affermato che a Donetsk e Luhansk i soldati ucraini hanno respinto «sei attacchi nemici, distrutto quattro carri armati, cinque unità corazzate, ventisei veicoli e otto sistemi di artiglieria nemica».

(Con informazioni di Europa Press)

