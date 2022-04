«Alianza Lima non è nel momento migliore, ma sarà sempre molto difficile», ha dichiarato il presidente di Colo Colo

Alianza Lima giocherà con Colo Colo per il secondo appuntamento della fase a gironi della Copa Libertadores 2022. Per questo motivo, il presidente del «Cacique» ha analizzato i «bianchi» prima dello scontro di mercoledì in Cile.

«Piuttosto che voler evitare di giocare contro Alianza Lima, ci sembra molto bello perché ha sempre una storia e un livello importante. Sappiamo che non è il momento migliore, ma sarà sempre molto difficile. È il club più popolare del Perù », ha dichiarato Edmundo Valladares in una conversazione con RPP.

Il manager ha anche fatto riferimento al presente della squadra cilena. «Siamo arrivati a un buon livello, il lavoro sportivo ha dato i suoi frutti. È bello averlo aggiunto in Brasile, arriviamo in un buon momento. Cercheremo di vincere e lasciare i punti in casa nostra. Abbiamo bisogno di quella vittoria e ne aggiungiamo fino a tre per consolidarci nel gruppo».

Infine, ha evidenziato il rapporto tra i due club. «Un'amicizia è stata stretta con Alianza Lima dopo il tragico incidente che ha subito. Per noi, Alianza è l'unica amicizia istituzionale che Colo Colo ha. È mantenuto ed è in crescita».

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC con gol de Hernán Barcos por Torneo Apertura 2022. (Foto: Liga 1).

HALAGOS PER 'GABI'

Gabriel Costa è una delle figure del club guidato da Gustavo Quinteros. Ha giocato undici partite durante la stagione, in cui ha segnato quattro gol, tra cui una doppietta e un gol su punizione contro l'Unión La Calera.

«Gabriel Costa è un pezzo molto importante per noi. Dalla gestione sportiva vediamo sempre il mercato peruviano, ma per ora la squadra che abbiamo è già la base del 2022», sono state le parole di Valladares nei confronti del membro del 'bicolor'.

Inoltre, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta da altre squadre per l'ala peruviana. «Non abbiamo ricevuto offerte per Gabriel Costa. Se li riceviamo, ne discuteremo con il giocatore che cerca il meglio per l'istituzione e per lui».

Gabriel Costa llegó a Colo Colo en el 2018.

ALIANZA LIMA VS. COLO COLO

Alianza Lima ha viaggiato questa mattina in Cile. La squadra di Carlos Bustos si scontrerà con Colo Colo il prossimo mercoledì 13 aprile alle 17:00 (ora peruviana) al Monumental Stadium. Il campione in carica della Liga 1 si è allenato questo pomeriggio e domani completerà la sua seconda giornata di lavoro prima del riconoscimento del complesso sportivo.

L'argentino, del paese vicino, ha analizzato il suo rivale per il canale del club. «Il Colo Colo è una squadra importante che fa bene nel torneo locale e ha fatto una grande presentazione a Fortaleza nella loro prima partita per la Copa Libertadores. Ha giocatori con molte dinamiche, sbilanciati e questo lo rende una bella partita da giocare».

Come ci arrivano entrambi i club? I 'bianchi blu' arrivano dal battere 1-0 l'Universidad Técnica de Cajamarca con entrambi di Hernán Barcos, mentre il 'Popular' è sceso 2-1 nella sua visita a Universidad Española.

La squadra peruviana ha l'obbligo di aggiungere per non staccarsi dai primi posti, come hanno perso nel loro debutto con River Plate, che è il leader del gruppo F con i «cileni», che ha sorpreso Fortaleza in Brasile.

Non si sono mai incontrati in una partita ufficiale, lo hanno fatto solo in amichevole. L'ultima volta che si sono incrociati è stato nel 2018 e Alianza Lima è caduta 3-1 contro Colo Colo. I gol sono stati segnati da Jorge Valdivia, Carlos Villanueva e Octavio Rivero. Alejandro Hohberg ha ottenuto lo sconto.

