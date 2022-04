Abbiamo un nuovo Percy Jackson! Walker Scobell sarà il protagonista della serie Disney+

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 28: Walker Scobell attends The Adam Project World Premiere at Alice Tully Hall on February 28, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)

La ricerca del successore di Logan Lerman è finita. Disney+ ha scelto una nuova Percy Jackson per la prossima serie televisiva che integrerà il suo catalogo di produzioni originali. Walker Scobell sarà il prossimo attore a dare vita a questo famoso personaggio nato nella saga letteraria di avventura e fantasia creata da lo scrittore Rick Riordan.

Percy Jackson and the Gods of Olympus consisterà in un adattamento televisivo dei libri più venduti con lo stesso nome pubblicati tra il 2005 e il 2009 . Dopo che i romanzi di successo hanno dato origine a due film in passato, la piattaforma di streaming scommetterà sul raccontare la storia in un formato di episodi e stagioni con Scobell come primo a unirsi al cast, poiché non è stato ancora confermato chi siano le altre star che lo accompagneranno in quel viaggio.

Il giovane artista ha recentemente fatto il suo debutto cinematografico con The Adam Project, un film di Shawn Levy uscito quest'anno tramite Netflix. In questa proposta fantascientifica e drammatica, ha dato vita al giovane Adam e ha condiviso il ruolo principale con Ryan Reynolds, che ha interpretato la sua versione precedente. Anche altre importanti figure di Hollywood come Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldaña facevano parte del cast.

Il suo inizio nella recitazione è molto fresco e sembra che questo sia stato il profilo più adatto al ruolo di Percy Jackson in questo riavvio del franchise live-action. Nel 2010 e nel 2013, Logan Lerman si è fatto carico di mettersi nei panni dell'iconico semidio per il grande schermo e ha recitato al fianco di Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Douglas Smith, Jake Abel e Leven Rambin. Entrambi i film sono stati diretti dal regista americano Chris Columbus.

Rick Riordan è contento dell'elezione di Walker Scobell

Poco dopo che l'annuncio è diventato ufficiale, Rick Riordan ha condiviso alcune parole sulla firma del prossimo interprete di Percy Jackson. « Walker Scobell è un giovane incredibilmente talentuoso che ci ha spazzato via con i suoi nastri di audizione per il ruolo di Percy », ha scritto in un post sul suo sito web. Oltre ad essere un produttore esecutivo, l'autore sarà molto più coinvolto nello sviluppo e scriverà l'episodio pilota con Jon Steinberg.

«Molti di voi hanno recentemente scoperto quanto sia grande Walker quando hanno guardato The Adam Project, in cui Walker ha illuminato lo schermo come una versione più giovane del personaggio di Ryan Reynolds. Abbiamo avuto la fortuna di fare un provino a Walker mesi prima che uscisse quella produzione, ma il film ha solo confermato ciò che già sapevamo del suo talento. Era ovvio per me e per il resto della squadra che Walker aveva la perfetta combinazione di tempismo comico, dolcezza, ribellione, sarcasmo ed eroismo per interpretare il nostro eroe Percy Jackson», ha aggiunto.

La fiction televisiva, che porterà il titolo di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, è iniziata ufficialmente come progetto di Disney+ nel gennaio di quest'anno. La trama è incentrata su un ragazzo di 12 anni che si scopre come un semidio e inizia a fare i conti con la realtà delle sue origini soprannaturali e dei poteri che gli sono stati concessi. Tuttavia, la sua vita viene completamente sconvolta quando Zeus lo accusa di aver rubato il suo raggio maestro, quindi deve fare un viaggio attraverso gli Stati Uniti per recuperarlo in una missione estremamente importante: restituire ordine e calma all'Olimpo.

