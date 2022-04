Waller: i danni collaterali derivanti dall'aumento dei tassi della Fed sono difficili da evitare

(Bloomberg) La Federal Reserve sta facendo tutto il possibile per prevenire il «danno collaterale» dell'aumento dei tassi di interesse, uno «strumento di forza bruta» che può fungere da «martello» nell'economia, ha detto il governatore Christopher Waller.

«Quando si deve usare uno strumento a forza bruta, a volte si verificano alcuni danni collaterali», ha detto Waller lunedì all'evento «Fed Listens» a Nashville, anch'esso trasmesso virtualmente. «Stiamo cercando di farlo in modo che non ci sia molto, ma non possiamo adattare la politica».

I funzionari della Fed hanno aumentato i tassi di un quarto di punto il mese scorso a un intervallo obiettivo compreso tra lo 0,25% e lo 0,5% e hanno affermato di aspettarsi di aumentare i tassi all'1,9% entro la fine del 2022 e al 2,8% entro la fine del prossimo anno, secondo le loro previsioni mediane.

Da allora, i funzionari si sono detti disponibili a muoversi più velocemente, se necessario, per sedare l'inflazione più alta degli ultimi quattro decenni, persino aumentando il tasso di riferimento di mezzo punto nella riunione prevista per il 3-4 maggio.

I verbali della riunione della Fed di marzo hanno mostrato che molti di loro erano favorevoli a un rialzo di mezzo punto, ma hanno optato per un aumento più cauto di un quarto di punto alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina, e che erano disposti ad aumentare i tassi di mezzo punto in una o più riunioni in futuro.

Waller ha affermato che la «parte difficile» sarà se il Federal Open Market Committee può continuare ad aumentare i tassi senza causare problemi in settori come l'occupazione e la produzione.

«Con gli alloggi, possiamo raffreddare la domanda di alloggi senza affondare il settore delle costruzioni? Possiamo raffreddare la domanda di lavoro senza un calo dell'occupazione? Questa è la strada complicata che stiamo percorrendo», ha detto Waller.

Nota originale:

Waller dice che alcuni danni sono difficili da evitare dal «martello» della Fed pesante

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.