Volodymir Zelensky sfida l'offensiva russa nell'est dell'Ucraina: «Siamo pronti»

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha insistito sul fatto che la Russia lancerà azioni di combattimento su larga scala nell'est, nelle regioni di Donestk e Lugansk, ma durante un discorso televisivo ha assicurato: «Siamo pronti». Ha anche accusato i leader russi di «mentire» nel tentativo di cambiare la responsabilità della guerra, «hanno distrutto la vita di milioni di persone».

La prossima settimana sarà «tesa» nell'est del Paese perché «le truppe russe si trasferiranno lì per continuare le loro operazioni», ha detto Zelenski nel suo messaggio di prima mattina.

L'ultima parte dell'esercito ucraino afferma che «il nemico continua a creare un gruppo offensivo di truppe per agire in direzione di Slobozhansky (regione di Dnipro) e «probabilmente nei prossimi giorni gli occupanti cercheranno di riprendere l'offensiva».

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

SUL TERRENO

La Russia continua la sua offensiva nella regione di Donestk e nella città di Mariupol, oltre a creare un «gruppo offensivo di truppe» nella regione di Dnipro, secondo l'ultima parte dell'Alto Comando dell'esercito ucraino all'inizio del 47° giorno dell'invasione russa dell'Ucraina.

Nelle ultime 24 ore, i difensori ucraini hanno respinto quattro attacchi nemici nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo cinque carri armati, otto unità corazzate, sei veicoli e otto sistemi di artiglieria nemici, secondo la parte dell'esercito ucraino.

Secondo l'Ucraina, l'esercito russo sta cercando di stabilire il pieno controllo sulla città di Mariupol (Mar d'Azov), dove, «con il supporto dell'artiglieria e dell'aviazione, gli occupanti continuano a prendere d'assalto le aree dello stabilimento Azovstal e del porto marittimo».

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

L'ultimo rapporto dell'Institute for the Study of War (USA) afferma che le forze russe hanno guadagnato terreno nella città di Mariupol nelle ultime 24 ore e hanno rafforzato le operazioni lungo l'asse Izyum-Slovyansk, chiave della futura offensiva del Donbas, «ma non hanno ottenuto altri guadagni territoriali»

Mariupol, secondo questo istituto, è diviso in due; il centro della città, in mani russe, e il porto principale di Mariupol, a sud-ovest, e l'acciaieria Azovstal a est, che rimangono in mani ucraine.

L'Alto Comando ucraino ha inoltre denunciato che «è possibile che le forze armate della Federazione Russa compiano azioni provocatorie nella regione transdnestriana della Repubblica di Moldova per accusare l'Ucraina di aggressione contro uno Stato vicino».

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Nel frattempo, le forze dell'ordine ucraine stanno cercando di raccogliere prove di possibili atrocità attribuite alle truppe russe mentre occupavano la città di Buzova, vicino a Kiev, Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, ha spiegato lunedì.

Secondo il consigliere ministeriale sul suo account Telegram, nel villaggio di Buzova è stata trovata una fossa comune con i corpi di civili ucraini uccisi dagli invasori russi. Il politico non ha specificato, tuttavia, il luogo in cui si trova la tomba o il numero possibile di persone sepolte lì.

IL CROLLO DELL'ECONOMIA UCRAINA

L'economia ucraina diminuirà del 45% quest'anno a causa dell'invasione russa, mentre quella russa diminuirà dell'11% quando Bielorussia e Moldavia entreranno in recessione, secondo le previsioni della Banca Mondiale (WB) domenica.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

L'istituzione con sede a Washington ha pubblicato un aggiornamento delle sue previsioni economiche per la regione, indicando che la guerra in Ucraina sta colpendo le economie di tutto il mondo, con un impatto speciale sui paesi in via di sviluppo in Europa e Asia centrale. La Banca Mondiale stima che l'economia di quell'intera regione diminuirà del 4,1% quest'anno, un cambiamento notevole rispetto alle sue previsioni prebelliche, che indicavano una crescita del 3% in Europa e in Asia centrale.

LA POSIZIONE DEGLI STATI UNITI

Domenica, gli Stati Uniti hanno interpretato la nomina di un nuovo generale russo per coordinare la guerra in Ucraina come un segno che stanno per arrivare altre «atrocità» e atti di «brutalità» contro i civili ucraini.

Alti funzionari della Casa Bianca hanno reagito all'arrivo al comando dell'offensiva russa di Alexandr Dvornikov, indurito durante la guerra siriana e attuale capo del distretto militare meridionale, che comprende l'annessa penisola ucraina della Crimea.

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

«Questo generale, in particolare, ha una storia che include la brutalità contro i civili in altri contesti, in Siria, e possiamo aspettarci di più lo stesso in questo scenario», ha detto Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

(con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: