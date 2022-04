«Tutte le nostre preghiere vanno al nostro campione del mondo Freddy Rincón»: reazioni dopo l'incidente dell'ex calciatore

L'ex calciatore Freddy Rincón ha subito un grave incidente stradale nelle prime ore di lunedì quando l'auto con cui stava guidando si è scontrata con un autobus appartenente alla società di trasporti di massa MIO.

Secondo le informazioni della Clinica Imbanaco, l'ex giocatore è arrivato al centro con assistenza traumatica con gravi traumi craniocerebrali e le sue condizioni sono molto critiche.

Il mondo non è stato estraneo alla situazione attuale del Colosso di Bonaventura, in particolare i giocatori delle squadre in cui ha giocato nella sua carriera, e hanno espresso il loro sostegno come giocatore.

Uno dei primi a commentare l'incidente di Freddy Rincón è stato Jorge el Patron Bermudez attraverso il suo account Twitter ufficiale.

Allo stesso modo, anche i Corinzi del Brasile in cui Freddy Rincón ha suonato tra il 1997 e il 2000 hanno inviato un messaggio attraverso i loro social network.

Da parte sua, il Real Madrid di Spagna attraverso il suo account Twitter ha inviato un messaggio augurando una pronta guarigione dell'ex America da Cali.

