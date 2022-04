Revoca del mandato: «Un nuovo strumento con un grande potenziale»

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

I messicani hanno scommesso questa domenica sulla continuità di Andrés Manuel López Obrador come presidente del paese nella revoca della consultazione del mandato , e anche se la partecipazione cittadino non ha raggiunto il 20% e quindi non sarà vincolante, ha fatto sottolineare che era notevolmente superiore rispetto alla Consultazione Popolare dello scorso anno.

Tra il 90,3% e il 91,9% degli elettori che si sono recati alle urne ha votato perché il presidente rimanesse in carica per i restanti tre anni del suo mandato, mentre tra il 6,4% e il 7,8% ha preferito la revoca, ha riferito il presidente dell'Istituto elettorale nazionale (INE), Lorenzo Córdova.

Othón Partido Lara, accademico dell'Universidad Iberoamericana León, ha ritenuto che la giornata di domenica fosse utile dato che si trattava di un nuovo strumento che in pochi paesi è stato messo in pratica.

«Penso che abbia un grande potenziale, ma è anche difficile pensare che uno strumento come questo possa debuttare con un'affluenza molto alta. Non è possibile confrontare questo tipo di esercizio con un'elezione costituzionale. Hanno caratteristiche diverse nella loro architettura istituzionale. Ad esempio, per quanto riguarda la precedente consultazione sull'accusa dei presidenti, abbiamo registrato progressi significativi».

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Il medico in Studi latinoamericani dell'UNAM ha ritenuto che, sebbene ci fosse molta attenzione tra il governo federale e l'Istituto elettorale nazionale (INE), tutti avrebbero dovuto essere autorizzati a esprimersi liberamente sia a favore che contro.

«C'è una contraddizione interessante, sono istituzioni di interesse pubblico, quindi è difficile promuovere un meccanismo di partecipazione. Penso che in futuro si debba pensare o ripensare che l'INE sia l'unico in grado di diffondere questa revoca del mandato», ha spiegato.

L'esperto ha affermato che affinché l'esercizio della revoca del mandato prevalga, dipende molto dalla volontà della presidenza dopo le elezioni del 2024, nonché dall'allineamento delle forze politiche. «La legittimità è sempre un elemento in qualche modo intangibile che è molto importante per un governo. Ci si chiede cosa sarebbe successo se questo tipo di esercizio fosse stato fatto negli anni precedenti».

Qualcosa che considerava degno di entusiasmo e molto importante da preservare nella democrazia messicana era che tutti questi processi «li rendono cittadini, c'erano volontari che rinunciavano alla loro giornata per fare questo genere di cose. L'INE appartiene ai cittadini e i cittadini lo fanno, è una cosa molto salutare per il nostro sistema politico».

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

Per quanto riguarda i disaccordi tra l'INE e il presidente López Obrador, Partido Lara ha affermato che c'era tensione sulla «questione dei bilanci perché avevano calcoli diversi su quanto dovrebbe costare».

«Penso che ci sia anche una domanda che non viene da questo governo, ma da molto tempo fa sugli alti stipendi dei consiglieri che presiedono. Credo che questo punto sia valido. Un problema con la democrazia è che è molto costosa».

Ovviamente, ha detto, c'è tensione politica perché Lorenzo Córdova, il presidente dell'INE, lascerà l'incarico prima della fine del mandato di sei anni del presidente morenista.

«La nomina del nuovo direttore presiedente genera tensioni politiche, anche perché AMLO ha messo l'idea che sarebbero stati eletti attraverso una sorta di meccanismo diretto. Siamo in un momento complesso di cambiamenti politici», ha concluso.

