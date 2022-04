Revoca del mandato: la consultazione popolare ha raccolto più voti di Fox, Calderón e Anaya

Il giorno della revoca del mandato di AMLO si è concluso e con esso sono arrivati i primi dati che il cosiddetto conteggio rapido ha prodotto. Secondo le stime preliminari del National Electoral Institute (INE), fino a un totale del 17% e del 18,2% delle liste elettorali, è andato alle urne per esercitare il suo voto nell'esercizio della revoca del mandato.

Ciò significa che l'affluenza è passata da 15,7 milioni a 18,8 milioni di elettori sia in Messico che all'estero, dove più del 90% ha votato perché Andrés Manuel López Obrador continui nel suo mandato.

Queste cifre mostrano che non solo la partecipazione dei cittadini è maggiore dei voti accumulati da Ricardo Anaya e José Antonio Meade durante le ultime elezioni per la presidenza del Messico, ma anche i voti concessi per la ratificazione di AMLO al potere fino al 2024.

Alle elezioni federali del 2018, Ricardo Anaya Cortes ha partecipato come portabandiera della coalizione National Action Party, Democratic Revolution Party e Citizen Movement, dove si è posizionato sotto Andrés Manuel López Obrador.

In totale, il politico ha vinto il 22,27% dei voti totali, cioè 12 milioni 610 mila 120 voti, con cifre di 9 milioni 996 mila 514 schede per il PAN, e solo 1 milione 602 mila 715 per il PRD e 1 milione 10 mila 891 per il MC.

Lo stesso è successo con José Antonio Meade Kuribrena, che è stato sostenuto dalla coalizione tra il PRI, il Partito Ecologista Verde del Messico e la Nuova Alleanza, con il quale ha ottenuto un totale del 16,40% dei voti finali.

Cioè, 7 milioni 677 mila 180 dei calcoli per il PRI, 1 milione 50 mila 480 per il PVEM e solo 561.193 per Nueva Alianza, lasciandolo ben al di sotto dell'alleanza guidata da Andrés Manuel López Obrador e Morena.

I dati suggeriscono addirittura che la partecipazione è stata maggiore dei voti ottenuti da Felipe Calderón e Vicente Fox del National Action Party quando hanno vinto i rispettivi processi democratici nel 2000 e nel 2006.

Il primo presidente dell'opposizione a raggiungere l'alternanza di potere, Vicente Fox Quesada, ha vinto con un totale di 15 milioni 989.636 voti per l'Alleanza per il cambiamento, mentre Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ha fatto lo stesso con appena 15 milioni 284 voti, una cifra inferiore a quella del suo predecessore.

I dati sono stati anche notati da Mario Delgado, il presidente nazionale del Movimento nazionale di rigenerazione, che ha osservato: «Con un terzo delle piazze, oggi il presidente @lopezobrador_ ha vinto più voti del traditore della democrazia Vicente Fox e più di Felipe Calderón quando ha rubato la presidenza», aggiungendo gli hashtag «Tengan in modo che impari» e «Siamo milioni con AMLO».

Tuttavia, questo risultato di partecipazione è inferiore al 40% stabilito dalla legge federale sulla revoca del mandato e dalla Costituzione politica degli Stati Uniti messicani, quindi il suo esercizio non sarà vincolante o avrà effetti politici diretti.

D'altra parte, e rispetto alla consultazione popolare che proponeva di avviare un'indagine contro gli ex presidenti del Messico in modo che, in ogni caso, potessero essere avviati procedimenti giudiziari contro di loro, quell'esercizio aveva una partecipazione netta di 6.663.208 cittadini, o fino a 10,2 milioni in meno persone.

