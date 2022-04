Real Madrid vs Chelsea LIVE: orari e canali del ritorno in Spagna per la Champions League 2022

Orari e canali Real Madrid vs Chelsea LIVE. I «bianchi» ricevono questo martedì 12 aprile i «blues» allo stadio Santiago Bernabeu per i quarti di finale di Champions League. Nella gara di andata, la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 3-1 con una tripletta della sua top star: Karim Benzema.

Non c'è dubbio che il dipinto «merengue» stia attraversando un grande regalo. È il leader della LaLiga Santander con 12 punti di differenza sul secondo, il Barcellona. E in Champions League ha un vantaggio di 2 gol, che gli permetterà di giocare con più disinvoltura contro l'inglese dal fischio d'apertura. Avrà anche il massiccio sostegno della sua gente.

L'intera squadra è di buon livello, su ciò che sono in prima zona: Luka Modric, Vinicius e Karim Benzema. Il 'Gato' ha 11 gol nella gara: 6 dei quali hanno segnato nelle ultime 2 partite (3 al PSG e 3 al Chelsea). La sua grande capacità di segnare non smette mai di sorprendere il mondo del calcio.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

Il Real Madrid arriva da una vittoria per 2-0 sul Getafe in casa con i gol di Casemiro e Lucas Vazquez. Gli spagnoli arrivano con il meglio della loro squadra. Subiranno solo la perdita di Eder Militao. Anche perdere per una differenza reti passerà alle semifinali di Champions League. Tutto è a tuo favore.

Il Chelsea, dal canto suo, ha un momento difficile a causa del risultato dell'andata. Dovrà vincere con 2 gol per portare la partita a quelle supplementari. Segnare il primo gol sarà fondamentale per affrontare tutto ciò che resta. Nota: non è prevista una doppia visita. Comunque, può succedere di tutto.

Thomas Tuchel ha segnato 6-0 lo scorso fine settimana contro il Southampton per il 32esimo turno di Premier League. Al momento sono piazzati in piazza 3 con 62 punti, 12 dietro il leader Manchester City. Il Liverpool è secondo con 73.

Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.