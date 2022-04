Queste sono le richieste che gli alias «Otoniel» hanno richiesto dopo aver appreso della sua estradizione negli Stati Uniti

Ci sono 10 requisiti che il boss ed ex leader del clan del Golfo ha presentato alle autorità nelle ore precedenti il suo trasferimento nel territorio degli Stati Uniti, alcuni dei quali erano senza precedenti in questo tipo di sforzi.

Secondo un rapporto speciale pubblicato dal canale NOTICIAS RCN, «Otoniel» ha chiesto di avere rapporti sessuali con il suo partner nei centri di detenzione negli Stati Uniti, tra le altre richieste insolite.

Un altro è quello di essere visitati da familiari, moglie e figli, oltre ad avere un visto per entrare negli Stati Uniti e avere accesso illimitato alle visite in prigione con lui.

Il notiziario ha sottolineato che l'alias «Otoniel» chiede di non rimanere isolato dalla popolazione carceraria di cui farà parte; questa, in parte, è una richiesta più ampia ed è che gli sia permesso di mantenere la pena detentiva per non superare il tempo necessario per adattarsi alla società.

Un'altra richiesta è legata al rispetto dei suoi Diritti Umani: chiede di non essere sottoposto a torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti e di evitare il confinamento, che potrebbe influire sulla sua psiche mentre si trova in territorio statunitense.

Ha anche chiarito che non chiede di essere trattato in modo diseguale a causa della sua nazionalità e di avere abbastanza tempo per tenere colloqui con i suoi avvocati al fine di preparare gli argomenti legali della sua difesa davanti ai giudici di quel paese.

Infine, secondo NOTICIAS RCN, alias 'Otoniel' ha chiesto di non essere estradato in un altro paese diverso dagli Stati Uniti, senza il consenso espresso così come dal governo colombiano. In questo senso, ha chiesto di non essere confinato nelle unità abitative di sicurezza, il che sarebbe coerente con la sua richiesta di non essere isolato dagli altri detenuti con i quali avrebbe condiviso nelle carceri americane.

Le richieste di alias 'Otoniel' coincidono con una lettera inviata alle vittime di Urabá raggruppate nel movimento 'We are Genesis' in cui assicura loro che «è in corso di messa in scena un piano per portare la verità» negli Stati Uniti.

Il documento, che si estende su cinque pagine, è stato rivelato il 10 aprile dalla Commissione interecclesiastica per la giustizia e la pace e mostra l'intenzione del criminale di impedirne l'estradizione nel paese degli Stati Uniti.

Il criminale ha indicato che la sua estradizione dovrebbe avvenire solo fino a quando non avrà finito di testimoniare nel paese sui fatti relativi al conflitto e si sottopone alla Giurisdizione Speciale di Pace (JEP).

Otoniel dice di essere impegnato da tempo per la riparazione delle vittime, visto che dal 2014 ha cercato di raggiungere accordi con i governi del giorno per smobilitare. A questo proposito, ha approfittato della lettera per assumersi la sua responsabilità di colpevole e ringraziare le vittime per averlo ascoltato.

Allo stesso modo, ha sottolineato che non solo lui e le forze di autodifesa gaitanista della Colombia (AGC), noto anche come il clan del Golfo, che era l'organizzazione da lui comandata, hanno responsabilità nel conflitto. Ha detto che è necessario che le élite politiche ed economiche assumano la loro giusta quota in questioni come la promozione del paramilitarismo e l'«eliminazione dell'altro» al fine di «perpetuarsi al potere».

Secondo Otoniel, sono queste élite che cercano di estradarlo. Afferma che è stato subito dopo aver iniziato a parlare del generale (r) Leonardo Barrero, ex comandante delle forze militari, e dei suoi legami con il Blocco Centauros dell'AUC (secondo l'ex capo paramilitare).

Per questa serie di pietre miliari, Otoniel ha anche menzionato nella lettera che chiederà al presidente Iván Duque di «non agire con spirito di vendetta», ma di farlo con un senso di patria e come statista. Chiederà al presidente di accettare le richieste delle organizzazioni delle vittime che assicurano che sia importante che Otoniel risponda alla giustizia colombiana piuttosto che al sistema giudiziario americano, che lo richiede per terrorismo e traffico di droga.

CONTINUA A LEGGERE: