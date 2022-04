Mayra Goñi non ce la fa più e chiarisce in lacrime quello che fa negli Stati Uniti. Stati Uniti: «Danneggiano la mia immagine»

Mayra Goñi ha deciso di rispondere alle critiche che ha ricevuto dopo che la sua foto è apparsa su un profilo di social media 'Goddesses 305′, una pagina femminile A1 negli Stati Uniti. Questo faceva parte di un rapporto di Amor y Fuego, in cui si riferiscono a ciò che la giovane donna dovrebbe fare in quel paese. L'artista ha chiesto in lacrime di non ascoltare programmi che cercano di danneggiare la sua immagine solo per valutazione.

L'attrice e cantante si è rammaricata di non poter proseguire la sua carriera nelle terre dei gringo, poiché sta elaborando i suoi documenti e non può tornare in Perù finché tutto non sarà in ordine.

«Sono sempre stata conosciuta per avere una carriera pulita da quando ho iniziato a lavorare come cantante e come attrice. Grazie a Dio, non mi è mai mancato il lavoro, ci sono romanzi più visibili di altri, ma non mi sono fermato fino a prima dell'inizio della pandemia», ha detto la modella.

La giovane ha spiegato che sulla scia della pandemia ha deciso di viaggiare fuori dal suo paese per aprire una nuova strada, anche se ciò significherebbe allontanarsi dalla sua famiglia.

«All'inizio è stato difficile, mi sento sempre meglio, più a mio agio con il mio spazio, grato a Dio per le opportunità, ci sono sacrifici, non posso tornare nel mio paese finché non me lo permettono. Intanto lavoro come influencer perché in qualche modo devo generare reddito , perché ho i miei risparmi, ma non ho intenzione di spendere nemmeno i miei soldi di risparmio», ha sottolineato.

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

MAYRA GOÑI SCOPPIA IN LACRIME E SI DIFENDE

Quando spiegava che lavorava da quando era molto giovane e che sua madre le aveva insegnato come risparmiare, Mayra Goñi non ha potuto fare a meno di rompersi e, tra le lacrime, ha detto di essere molto arrabbiata perché la sua immagine si sta macchiando.

«Non si rendono conto che influenzano l'immagine di qualcuno, sento che invece di darmi potere, quell'aiuto dai peruviani, non lo sento , 'hey mayrita quanto è bello per te', al contrario, screditano la mia immagine, che è stato difficile per me costruire tutto questa volta senza aver bisogno di nessuno per realizzare i miei sogni, perché ho talento», ha detto.

«Mi fa arrabbiare dover piangere è che ne sono stufo, di cose che si dicono su di me e di dover dire, sono io quello forte che non ha ascoltato.. . È arrabbiato che le cose siano ipotizzate, scusa, scusa, ma io sono forte, ma le cose sfuggono al controllo...», ha proseguito la giovane, che ha accettato che purtroppo quello che dicono di lei la sconvolge, anche se non vuole.

Mayra Goñi non può fare di più e chiarisce con le lacrime che negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un influencer. (Video: Instagram)

