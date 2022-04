L'ONU ha confermato quasi 1.800 civili uccisi e più di 2.400 feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa

Medical workers assist evacuated and wounded people that arrived by special train from Bakhmut and Slovyansk for treatment, amid Russia's invasion of Ukraine, in Lviv, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Roman Baluk





Quasi 1.800 civili ucraini sono stati uccisi e più di 2.400 feriti a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, pubblicato questa domenica.

«Dalle 4 del mattino del 24 febbraio, quando è iniziato l'attacco armato della Federazione Russa all'Ucraina, fino alle 00 del mattino del 9 aprile, l'Alto Commissario ha registrato 3.893 vittime civili in Ucraina: 1.793 morti e 2.439 feriti», secondo il rapporto.

I defunti sono stati identificati come 458 uomini, 294 donne, 46 ragazzi e 27 ragazze, oltre a 69 bambini e 899 adulti in attesa di identificazione. I feriti sono stati identificati come 279 uomini, 213 donne, 47 ragazze e 46 ragazzi, oltre a 136 bambini e 1.718 adulti in attesa di identificazione.

Per aree di controllo, le Nazioni Unite stimano 1.722 morti e 2.164 feriti in territorio ancora controllato dal governo ucraino, contando 571 morti e 963 feriti nelle aree sotto il suo controllo delle contese regioni di Donetsk e Lugansk nell'est del paese. Nell'area sotto il controllo delle milizie di queste autoproclamate repubbliche, l'Onu ha registrato 346 vittime (71 morti e 275 feriti).

Le Nazioni Unite sottolineano che la maggior parte delle vittime civili sono state causate dall'uso di armi esplosive con una «vasta area di impatto», attraverso l'artiglieria pesante, l'uso di piattaforme missilistiche e attacchi aerei.

L'agenzia internazionale indica inoltre che le cifre effettive «sono considerevolmente più alte, soprattutto nel territorio controllato dal governo e soprattutto negli ultimi giorni», perché mancano informazioni su alcuni luoghi in cui si sono verificate intense ostilità e molti dettagli sulle vittime «sono ancora in attesa di conferma».

Anche le Nazioni Unite «prendono atto» del rapporto dell'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina, secondo cui alle 0800 (ora locale) del 9 aprile 177 bambini erano stati uccisi e 336 feriti.

Da parte sua, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, più di 4,5 milioni di rifugiati ucraini sono fuggiti dal loro paese dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio.

L'UNHCR ha riferito che questa domenica ci sono stati 4.503.954 rifugiati ucraini. Si tratta di 62.291 in più rispetto al giorno precedente. L'Europa non aveva visto una tale valanga di rifugiati dalla seconda guerra mondiale.

Il novanta per cento di coloro che sono fuggiti dall'Ucraina sono donne e bambini, poiché le autorità ucraine non consentono agli uomini in età militare di andarsene.

Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) delle Nazioni Unite, anche circa 210.000 non ucraini sono fuggiti dal paese, trovando talvolta difficoltà a tornare nei loro paesi di origine.

Altri 7,1 milioni di persone sono state sfollate all'interno del Paese, secondo i dati diffusi dall'OIM il 5 aprile.

Ciò significa che più di un quarto della popolazione è stata costretta a fuggire dalle proprie case, cercando rifugio all'estero o altrove in Ucraina.

Prima del conflitto, l'Ucraina ospitava più di 37 milioni di persone nel territorio controllato da Kiev, che non include la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, o aree dell'est sotto il controllo dei separatisti filo-russi.

La Polonia ospita, di gran lunga, il maggior numero di rifugiati dall'Ucraina.

Dall'inizio della guerra, 2.593.902 sono entrati in Polonia fino a sabato, secondo l'UNHCR. Da parte sua, la polizia di frontiera polacca ha dichiarato domenica di aver registrato 2.630.000 arrivi.

Molti rifugiati stanno andando in altri paesi europei.

Di coloro che rimangono in Polonia, 700.000 hanno già ricevuto un numero di identificazione nazionale, ha affermato l'UNHCR.

Il numero è ampiamente utilizzato nelle relazioni con le istituzioni pubbliche e i servizi sanitari polacchi, per ottenere un numero di telefono e accedere a determinati servizi bancari.

La polizia di frontiera polacca stima che più di 500.000 persone siano tornate in Ucraina dall'inizio del conflitto.

La Polonia aveva circa 1,5 milioni di lavoratori immigrati ucraini prima della guerra.

Con informazioni di Europa Press e AFP

