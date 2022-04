«L'INE non può derubare il popolo del Messico del suo diritto di decidere»: Mario Delgado ha difeso la revoca del mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 10ABRIL2022.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado acude a ejercer su voto en el ejercicio de Revocación de Mandato, donde la ciudadanía decidirá si continúa en el cargo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Questa domenica 10 aprile si è tenuta la revoca del mandato, che è stata organizzata e realizzata dall'Istituto elettorale nazionale (INE), in modo che, alla fine della giornata, Mario Delgado, presidente nazionale di Morena, sia uscito per celebrare il successo e la partecipazione del popolo di Messico in questo esercizio consultivo.

Intorno alle 20:20 (ora centrale del Messico), Delgado Carrillo ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che questo esercizio apre un nuovo capitolo nella democrazia del Messico, dove «tutti i presidenti dovranno governare obbedendo al popolo».

