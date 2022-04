Le imprese che hanno consacrato Freddy Rincón nel calcio

Non sono ore facili per uno degli idoli del calcio colombiano che ha subito un incidente nelle prime ore di lunedì, quando ha urtato l'auto dove viaggiava con un autobus dei mezzi pubblici nella città di Cali, e la sua prognosi è riservata, secondo l'ultimo rapporto medico della Clinica Imbanaco dove è detenuto l'ex giocatore.

Il 55enne ex calciatore aveva servito come commentatore sportivo e in precedenza faceva parte dello staff tecnico di Jorge Luis Pinto quando era alla guida di Millonarios nel 2019.

Quando si sente il nome di Freddy Eusebio Rincón, la memoria risale all'Italia 90, quando in preda alla partita segnò il gol del pareggio, uno dei risultati storici per il calcio nazionale.

La squadra colombiana è tornata al campionato del mondo dopo 28 anni di assenza ed è stata lasciata nel Gruppo D composto dalla Jugoslavia, dagli Emirati Arabi Uniti e dalla potente Germania, la seconda mondiale in quel momento.

Precisamente, l'ultima partita della fase a gironi di quelli guidati da Francisco Maturana sono stati i Teutoni. Il Tricolore è venuto da battere Emirates al suo debutto e da una sconfitta in Jugoslavia, quindi ha dovuto avere un buon risultato per qualificarsi almeno come miglior terzo.

La partita è stata molto vicina ma a 88 gli europei se ne sono andati e hanno aperto il conto attraverso Pierre Littbarski, il che ha complicato le aspirazioni a qualificarsi per gli ottavi di finale. Tuttavia, la Colombia ha raggiunto l'epopea dopo una magistrale assistenza da parte di Carlos el Pibe Valderrama parte di Freddy Rincón, che con la sua lunga gamba ha definito Bodo Illgner attraverso il centro delle sue gambe.

Quando è stato celebrato il trentesimo anniversario di quel traguardo storico, Freddy Rincón ha dichiarato che è stato un momento che non dimentica mai a causa di ciò che significava per il Paese, che aveva bisogno di una vittoria a causa della difficile situazione che si stava vivendo in quegli anni.

