L'aeroporto di Atlanta è stato ancora una volta il più trafficato del mondo

L'aeroporto di Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti, ufficialmente chiamato Hartsfield-Jackson, è stato l'aeroporto più trafficato del mondo per 22 anni consecutivi. Ma la pandemia è arrivata e anche questo è cambiato. Nel 2020, l'aeroporto di Guangzhou, in Cina, gli ha tolto la corona e lo ha mandato al secondo posto nella classifica. Ma solo per un anno.

Dopo aver raccolto dati sul traffico aereo globale nel 2021, l'International Aviation Council ha stabilito che l'aeroporto di Atlanta ha riacquistato la sua attività passata ed è stato ancora una volta il più trafficato del mondo.

Nel 2021, 75,7 milioni di passeggeri sono passati attraverso l'aeroporto di Atlanta, con un aumento del 76% rispetto al 2020, sebbene sia ancora del 32% inferiore ai numeri pre-pandemici del 2019.

Ma non solo Atlanta era in testa alla classifica, ma 8 dei 10 aeroporti più trafficati del mondo si trovano negli Stati Uniti. Dallas-Fort Worth, in Texas, è il secondo della lista, con 62,5 milioni di passeggeri. Al terzo posto, con 58,8 milioni di passeggeri, c'era l'aeroporto di Denver in Colorado. Chicago e Los Angeles completano il podio per i primi cinque. Charlotte, in North Carolina, Orlando, in Florida, e Las Vegas, in Nevada, è entrata nella top 10 della classifica.

L'aeroporto di Guangzhou è sceso al numero otto della classifica in un solo anno, con 40,3 milioni di passeggeri nel 2021. Un altro aeroporto cinese, l'aeroporto internazionale di Shuangliu, a Chengdu, è passato dal terzo posto nel 2020 ai nove nel 2021.

«Mentre siamo diffidenti nei confronti della ripresa che, sappiamo, può fare diversi passi indietro, il momento creato dall'annuncio della riapertura delle frontiere in diversi paesi del mondo ci eccita con un notevole aumento del traffico aereo per la seconda metà del 2022", ha affermato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale globale dell'International Aviation Council.

Si stima che nel 2021 4,5 miliardi di persone abbiano viaggiato in aereo in tutto il mondo. È una cifra che rappresenta una ripresa del 25% rispetto al 2020, ma che è ancora inferiore del 50% ai dati del 2019.

Gli Stati Uniti hanno recuperato il traffico aereo nazionale nel 2021, motivo per cui il gran numero dei suoi aeroporti è nella top 10 della classifica. Ma il transito internazionale non si è ancora ripreso. Quando i voli internazionali operavano normalmente, fino al 2019, aeroporti come Orlando e Las Vegas erano classificati rispettivamente al 31° e al 30° posto.

La stessa cosa è successa in Cina nel 2020. È stato il primo paese al mondo a recuperare i voli nazionali e quindi il suo numero è aumentato vertiginosamente quell'anno. Gli aeroporti che sono tradizionalmente in cima alla lista, come Heathrow a Londra, Charles de Gaulle a Parigi o Dubai, mancano ancora per il momento.

