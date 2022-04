Korina Rivadeneira e Mario Hart rivelano il nome del loro secondo figlio: prenderà il nome da suo padre?

Mario Hart e Korina Rivadeneira erano sul set di En Boca de Todos questo 11 aprile per partecipare a una sequenza di domande e risposte. La coppia felice ha finalmente rivelato il nome che avrebbero dato al loro secondo figlio dopo una lunga scelta.

Come ricorderai, da quando si è saputo che la donna venezuelana era incinta di un ragazzo, l'ex reality boy non ha smesso di esprimere il suo emozione quando sa di potergli dare lo stesso nome; tuttavia, sua moglie ha sottolineato in diverse occasioni di non essere sicura di chiamare il suo bambino «Mario».

«Verità o menzogna che il secondo bambino si chiamerà Mario se o sì?» , ha chiesto Tula Rodríguez e ciò che pochi si aspettavano era che i due avanzassero alla parola verità, confermando così che il loro primo maschio il bambino prenderà il nome da Mario.

«Questa è la prima volta che lo accetta dal vivo, bene che sia già una realtà», ha detto l'automobilista e al quale la madre dei suoi figli ha aggiunto: «Lo vedo così entusiasta. Ho resistito all'impossibile, ma tu non puoi più farlo. Si chiamerà Mario e basta».

La notizia ha suscitato la sorpresa di tutti i presenti sul set e non hanno esitato a congratularsi con l'ex membro di Esto es Guerra, notando che ha raggiunto il suo obiettivo, perché fin dall'inizio voleva dare lo stesso nome al suo primogenito che presto nascerà.

Ricordiamo che la coppia ha rivelato il 14 febbraio che sarebbero diventati genitori per la seconda volta sui loro social network con un post di gara, sorprendendo tutti i loro seguaci e inclusa la famiglia Hart Rivadeneira.

Mario Hart e Korina Rivadeneira rivelano il nome del loro secondo figlio. VIDEO: America TV

CONTINUA A LEGGERE