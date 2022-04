Juan Osorio ha assicurato che la pressione per la bioserie di Vicente Fernández lo ha mandato in ospedale

The Last King: The Son of the People è diventata una delle bioserie più controverse su cantanti o attori messicani nella storia delle produzioni televisive che sono diventate il formato preferito dai messicani. Di fronte a scandali e polemiche, Juan Osorio è rimasto fermo di fronte ai tentativi di non farlo passare, e giorni dopo la fine della sua prima stagione è stato ricoverato in ospedale per una cisti in un testicolo molto pericoloso.

Ora, dopo aver recuperato la salute ed essere stato in preparazione per la seconda stagione, ha avuto un incontro con vari media che non hanno esitato a chiedergli cosa è successo, da quando il 3 aprile quando ha condiviso alcune fotografie all'interno dell'ospedale e ha lanciato il campanello d'allarme tra i seguaci e gli amici della gilda di recitazione. Ora il produttore ha assicurato che sebbene la cisti fosse qualcosa di inaspettato, tutto lo stress generato dalla bioserie ha in parte influenzato il suo stato di salute e la sua visita in ospedale.

«Beh, era una cisti in un testicolo ed era molto pericolosa. Penso che si aggiunga a tutto, penso che abbia anche a che fare con il tipo di cose che vivi e soprattutto con questa pressione che ho avuto con la serie, perché non ho intenzione di negare che sia stato un lavoro molto estenuante e allo stesso tempo quello di La Herencia, il romanzo, ma non smetti di avere il pressione», ha detto durante il red carpet di un'opera teatrale di Città del Messico.

Osorio se encuentra produciendo al tiempo 'La herencia' y 'El último rey' Foto: Captura de pantalla

Riguardo alla seconda stagione, il produttore di melodrammi come A Family With Luck, Together The Heart Is Never Wrong e Because Love Sends non ha voluto menzionare grandi dettagli, perché ha solo confermato che è in corso, sebbene in vari media abbia iniziato a circolare proprio così verranno riprodotti episodi controversi:

«Per vedere come reagiscono le persone in questa seconda stagione, penso che le cose che dicono siano intime (su Vicente) in qualche modo pubbliche; nel caso di Rodrigo (Fernández), tutto il pubblico sapeva che faceva parte della famiglia e viveva nel ranch, che non può essere nascosto. Una delle cose interessanti è stata vedere come ha reagito Vicente quando ha scoperto che Patricia era incinta, era un momento difficile e vedremo come ha affrontato questo problema con Cuquita e i suoi figli «, ha detto Osorio a un giornale nazionale.

La bioserie no es aprobada por la familia (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) Chris Pizzello/Invision/AP

Per quanto riguarda i principali problemi legali in cui la famosa serie è stata coinvolta con la dinastia Fernández, Juan Osorio ha affermato che sebbene il progetto sia di totale interesse per lui, non ha alcuna opinione in merito poiché la sua cosa è solo la produzione. «Guarda cosa è legale, non lo condivido, non partecipo o altro. Il mio lavoro è la produzione e lo faccio con grande piacere.

Qualche settimana fa, prima della premiere del primo episodio, Doña Cuquita Abarca ha assicurato di non essere sola perché ha tutto il sostegno dei veri fan della cantante messicana, che la proteggono incondizionatamente, perché è quello che El Rey avrebbe voluto. Ha anche aggiunto che si fida pienamente delle leggi del Messico, quindi non potranno trarre profitto dall'immagine e dal nome di chi fosse suo marito, sebbene l'intera stagione sia stata trasmessa.

La segunda temporada tendrá más controversia Fotos: Cuartoscuro

Da parte sua, Televisa ha anche condiviso di non aver mai ricevuto una notifica giudiziaria che proibisca a El Último Rey: El Hijo Del Pueblo di essere trasmesso a livello nazionale, quindi nonostante le voci di una possibile cancellazione nella sua seconda stagione tutto continuerà come previsto.

