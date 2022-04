Indagine sul possibile uso di armi chimiche a Mariupol da parte delle truppe russe

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

Il battaglione Azov, un gruppo di estrema destra sotto il Ministero degli Interni ucraino, ha accusato lunedì le truppe russe di usare armi chimiche durante un attacco alla città portuale di Mariupol.

Più o meno nello stesso periodo, il presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'UE, Ivanna Klympush, ha detto lunedì che le truppe russe hanno usato «una sostanza sconosciuta a Mariupol. Le vittime hanno avuto un'insufficienza respiratoria. Molto probabilmente, si tratta di armi chimiche. Questa è la linea rossa oltre la quale il mondo deve distruggere l'economia del dispotismo».

Dopo che queste informazioni sono state rilasciate, le potenze occidentali hanno espresso preoccupazione e hanno annunciato che indagheranno se le forze di Vladimir Putin abbiano effettivamente utilizzato un simile arsenale.

«Le forze di occupazione russe hanno usato una sostanza velenosa di origine sconosciuta contro soldati e civili ucraini nella città di Mariupol, che è stata lanciata da un drone nemico», ha denunciato il gruppo militare di estrema destra, secondo l'agenzia ucraina UNIAN.

Il reggimento ha anche riferito che le vittime avrebbero avuto insufficienza respiratoria, vertigini, vomito e apparentemente problemi al sistema nervoso, come riportato da The Kyiv Indipendente.

Dopo i primi rapporti, il Pentagono ha anche parlato di questo presunto attacco con armi chimiche: «Siamo a conoscenza di notizie secondo cui le forze russe hanno schierato una possibile munizione chimica a Mariupol, in Ucraina. Non possiamo confermarlo in questo momento e continueremo a monitorare da vicino la situazione».

«Questi rapporti, se veri, sono molto preoccupanti e riflettono le preoccupazioni che abbiamo avuto sulla possibilità che la Russia utilizzi vari agenti antisommossa, tra cui gas lacrimogeni mescolati con sostanze chimiche, in Ucraina», ha aggiunto il Pentagono in una breve dichiarazione.

«È stato riferito che le forze russe avrebbero potuto usare agenti chimici in un attacco alla popolazione di Mariupol. Stiamo lavorando urgentemente con i nostri partner per verificare i dettagli. Qualsiasi uso di tali armi sarebbe un'insensibile escalation in questo conflitto e riterremo Putin e il suo regime responsabili», ha aggiunto il ministro degli Esteri britannico Liz Truss sui suoi social media.

Questo avviso del battaglione Azov e del rappresentante ucraino a Bruxelles arriva in un contesto in cui il Ministero della Difesa ucraino ha precedentemente avvertito l'alta probabilità che l'esercito russo userà armi chimiche durante i suoi attacchi.

Eduard Basurin, addetto stampa del comando militare della Repubblica popolare di Donetsk, ha avvertito che le truppe ucraine che difendono Mariupol devono essere accerchiate nello stabilimento di Azovstal e attaccate con armi chimiche. Denys Pushylin, leader della non riconosciuta Repubblica popolare di Donetsk, ha affermato che almeno 1.500 soldati ucraini sono circondati vicino allo stabilimento.

«In questo momento dobbiamo capire come bloccare questo impianto, trovare tutti i punti di ingresso e di uscita; in teoria, questo può essere fatto. E poi, penso, dovremmo chiedere agli specialisti chimici, che troveranno un modo per far uscire quei topi dai loro buchi «, ha detto Basurin.

Lunedì mattina, l'intelligence della difesa britannica ha avvertito che è molto probabile che le truppe russe usino munizioni al fosforo nell'assediato Mariupol.

Tuttavia, il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko ha sostenuto che i consigli su come proteggersi da questi attacchi non sono rilevanti in quanto la maggior parte degli edifici della città sono stati distrutti e anche le forniture di acqua e servizi igienico-sanitari sono state colpite.

Le autorità dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, alleata con la Russia, hanno assicurato lunedì che le forze russe hanno preso il controllo del porto della città di Mariupol, una località chiave a causa della sua posizione, sul Mar d'Azov, secondo Pushylin.

«Per quanto riguarda il porto di Mariupol, ora è sotto il nostro controllo», ha detto al primo canale televisivo pubblico russo. Ore prima, il leader filo-russo aveva chiesto di «intensificare i progressi dell'operazione di liberazione» del Donbas.

Ha sostenuto questa necessità con la «complessa situazione del popolo», così come con le «azioni provocatorie del regime di Kiev», che ha ritenuto responsabile dell'attacco missilistico di venerdì scorso alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, città controllata dall'Ucraina, in cui sono state uccise 57 persone, secondo gli ultimi dati.

Sulla situazione a Mariupol, nel sud della regione di Donetsk, dove da diverse settimane sono in corso aspri combattimenti, il leader filo-russo ha osservato che «diverse migliaia» di nazionalisti ucraini rimangono nell'area dell'acciaieria Azovstal nella periferia della città.

«Secondo i nostri calcoli, insieme ad Azovstal ci sono ancora nazionalisti, diverse migliaia. La cifra più frequente nei partiti di guerra va da 1.500 a 3.000 persone», ha aggiunto.

Il leader separatista ha sottolineato che ci sono molti passaggi sotterranei nella fabbrica, «quindi non ha senso prendere d'assalto questo obiettivo».

«Potremmo perdere un gran numero di uomini, mentre il nostro nemico non avrebbe praticamente perdite. Pertanto, in questo momento dobbiamo capire come bloccare la fabbrica, localizzare tutte le uscite e gli ingressi, cosa è possibile», ha detto.

Il filo-russo ha detto che dopo aver tagliato le vie di fuga per i difensori di Azovstal, le milizie di Donetsk avrebbero cercato modi per «spingere le talpe fuori dalle loro tane».

Le truppe russe continuano i loro attacchi nella regione di Donetsk, così come su Mariupol e Kharki v, raggiungendo il 47° giorno dal inizio dell'invasione dell'Ucraina, in cui sono morti 183 minori, secondo fonti locali.

La regione di Kharkiv nell'est dell'Ucraina e una delle più colpite dall'esercito russo, è stata bombardata 66 volte nelle ultime 24 ore in attacchi che hanno provocato almeno undici morti e quattordici feriti.

«Secondo le nostre informazioni, il nemico ha quasi completato la sua preparazione per un assalto a est. L'attacco inizierà molto presto», ha detto lunedì il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Oleksandr Motuzyanyk.

Da parte sua, il primo ministro ucraino, Denis Shmigal, ha denunciato che le truppe russe cercano di causare il maggior numero possibile di vittime tra la popolazione ucraina. «Per porre fine alla guerra, al genocidio e alla sofferenza degli ucraini, abbiamo bisogno di più sostegno da parte degli Stati Uniti, soprattutto con una maggiore assistenza militare e maggiori sanzioni», ha detto il primo ministro.

