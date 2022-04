Hanno condannato i membri di «Los Chutas», una banda di rapitori di Edomex a 119 anni di carcere

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

L'Ufficio del Procuratore Generale (FGR), attraverso l'Ufficio del Procuratore Specializzato per la Criminalità Organizzata (FEMDO), ha ottenuto una pena fino a 119 anni di carcere contro quattro membri di una banda di rapitori operanti nello Stato del Messico.

Jaime «S», Emilio «A», René «G» e Carlos «V» sono stati giudicati colpevoli per i crimini di criminalità organizzata e privazione illegale della libertà.

Tutti e quattro sono accusati di appartenere a un'organizzazione criminale dedita a commettere il reato di privazione illegale della libertà sotto forma di rapimento, identificato come Los Chutas, che operava principalmente nei comuni di Naucalpan de Juárez e Atizapán de Zaragoza, Stato del Messico.

Nell'ottobre 2007 è stato emesso il mandato di arresto contro i quattro membri, che è stato completato il 29 ottobre dello stesso anno, e li ha collocati nel Centro di Riadattamento Preventivo e Sociale «Juan Fernández Albarrán», a Tlalnepantla, e «Neza Bordo», a Nezahualcóyotl, Stato del Messico.

(Foto: Reuters)

Il 19 maggio 2015 il giudice del caso ha emesso una condanna nei suoi confronti, decisione contro la quale hanno presentato ricorso, e il 27 agosto, sempre nel 2015, un tribunale unitario ha annullato la sentenza e ha ordinato il ripristino del procedimento.

Successivamente, il giudice nel caso ha nuovamente emesso la condanna per i reati di criminalità organizzata (ipotesi di rapimento) e la privazione illegale della libertà sotto forma di rapimento, per i quali Emilio «A» è stato condannato a 119 anni di carcere e una multa di 2.525 giorni; Jaime «S» e René «G», 65 anni in carcere e una multa di duemila 525 giorni; Jaime «S» e René «G», 65 anni di carcere e una multa di duemila 525 giorni; di 1.680 giorni, mentre Carlos «V» è stato condannato a 45 anni di reclusione e una multa di 225 giorni.

Il numero delle vittime di rapimenti in Messico è sceso a 131 a febbraio, con un calo mensile del 7,9% rispetto ai 138 di gennaio, secondo l'associazione civile Alto al Abduction nel suo ultimo rapporto.

Nel suo rapporto mensile, l'organizzazione ha specificato che a febbraio il numero di detenuti associati al reato di rapimento è aumentato del 242,8 per cento, poiché nell'ultimo mese c'erano 120 persone arrestate per questo crimine, mentre a gennaio sono state arrestate solo 35 persone sospettate.

Inoltre, l'organizzazione ha documentato che delle 131 vittime di rapimenti nel febbraio 2022, le autorità ne contavano solo 84 in modo che il 35,8% delle vittime «fosse escluso dalle statistiche», ha avvertito.

Ha anche specificato che 31 rapimenti sono stati registrati dai media, ma le autorità «non si sono integrate impropriamente nei kit investigativi».

Gli stati con la più alta incidenza di questo crimine nel secondo mese dell'anno sono stati lo Stato del Messico con 11 casi, Veracruz con sei e Jalisco e Chihuahua con cinque.

