Gli Stati Uniti hanno punito sette alti funzionari dei paesi balcanici per corruzione e attività criminali

Lunedì il governo degli Stati Uniti ha sanzionato sette leader dei paesi balcanici, tra cui l'ex primo ministro della Macedonia del Nord Nikola Gruevski, l'ex procuratore capo della Bosnia-Erzegovina Gordana Tadic, e l'ex presidente di Serbia e Montenegro Svetozar Marovic.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha specificato che gli altri sanzionati sono l'ex capo dell'Ufficio macedone per la sicurezza e il controspionaggio, Sasho Mikhalkov; gli albanesi Aqif Rakipi, legislatore nel parlamento del paese, e Ylli Ndroqi, proprietario dei media; e il deputato bosniaco Asim Sarajlic.

Il Tesoro ha dichiarato in una nota che tutte queste persone hanno minacciato «la stabilità della regione attraverso la corruzione, attività criminali e comportamenti destabilizzanti».

Marovic, che è stato presidente di Serbia e Montenegro tra il 2003 e il 2006, è stato arrestato nel 2015 dalle autorità montenegrine per il suo presunto coinvolgimento in diversi casi di corruzione su larga scala «relativi a progetti di costruzione nel comune di Budva», spiega il testo.

Da parte sua, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha detto in un'altra dichiarazione che Gruevski (primo ministro della Macedonia tra il 2006 e il 2016) avrebbe usato la sua influenza politica e il suo potere per il suo tornaconto personale.

Nello specifico, «ci sono informazioni credibili che Gruevski abbia abusato del suo potere per sollecitare e accettare tangenti in cambio di contratti governativi, per appropriarsi di fondi pubblici e per intervenire nei processi elettorali a proprio beneficio e per quello del suo partito», ha detto Price.

Il governo degli Stati Uniti accusa Tadic di «usare la sua influenza per interferire nei procedimenti giudiziari» quando era il procuratore capo del suo paese, e ha affermato di aver presumibilmente «manipolato i casi» per proteggere i suoi «capi politici» al fine di impedire che venissero processati.

Mikhalkov è stato sanzionato dagli Stati Uniti per il suo presunto coinvolgimento nella corruzione e per aver usato la sua influenza politica per tornaconto personale, attraverso tangenti.

Come risultato delle sanzioni, tutte le proprietà che le persone designate possono avere sul territorio degli Stati Uniti sono bloccate e ai cittadini statunitensi è vietato effettuare transazioni con loro.

Cinque Paesi dell'Unione Europea (UE) hanno chiesto al capo della diplomazia comunitaria, Josep Borrell, di prestare particolare attenzione ai Balcani al fine di accelerare il processo di integrazione e aumentare gli aiuti alla regione, di fronte al deterioramento dell'ambiente geopolitico che segue L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Come riportato la scorsa settimana dal portale kosovaro Gazeta Express, i ministri degli esteri di Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Slovenia si sono rivolti a Borrell con una lettera chiedendo di discutere la strategia comunitaria nella regione questo mese.

Più specificamente, chiedono l'inclusione dei Balcani occidentali come «regione di particolare importanza» nell'agenda del prossimo Consiglio dei ministri alla luce della guerra in Ucraina.

«I Balcani occidentali sono di particolare importanza data la sua posizione strategica come regione circondata da paesi membri dell'UE», indicano nella lettera citata dal quotidiano digitale.

Affermano la loro convinzione che l'Unione europea debba dare impulso al processo di integrazione della regione nell'Unione e, in generale, fare tutto il possibile per prevenire gli effetti dannosi dell'attacco all'Ucraina.

In questo contesto, sostengono l'avvio di negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord, concedere alla Bosnia-Erzegovina lo status di candidato all'adesione e accelerare sia i negoziati con il Montenegro e la Serbia sia il processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo.

Propongono inoltre di aumentare gli aiuti alla regione in modo che possa far fronte alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina, come l'aumento dei prezzi dell'energia, il cibo e l'aumento dell'inflazione.

