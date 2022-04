Episodio disgustoso nel calcio brasiliano: un DT ha dato un calcio di testa a un giudice di linea e il club lo ha licenziato

Un tecnico dà una testata a un giudice di linea

Il club brasiliano Deportivo Ferroviaria ha annunciato la risoluzione del contratto del suo allenatore, Rafael Soriano, per aver dato un colpo di testa a un giudice di linea in una partita per il campionato regionale dello stato dell'Espírito Santo.

L'entità ha riferito in una dichiarazione che, «in considerazione di quanto accaduto, l'allenatore è stato dissociato dal club» e che «ripudia ogni tipo di violenza, sia fisica, verbale, morale o emotiva, principalmente contro le donne».

«Siamo solidali con l'assistente dell'arbitro Marcielly Netto e ci rendiamo disponibili per tutto ciò che è necessario», ha aggiunto il club nella nota.

L'aggressione, la cui immagine ha avuto un ampio impatto sui social network, è avvenuta domenica pomeriggio in una partita dei quarti di finale del cosiddetto campionato Capixaba nella cittadina di Nova Venecia e in cui Desportivo Ferroviaria è stato eliminato cadendo 3-1 contro il club Nova Venecia, che avanzato alle semifinali.

Insoddisfatto della decisione dell"arbitro di fischiare alla fine del primo tempo quando la sua squadra stava per prendere un calcio d"angolo, Soriano ha invaso il campo dello stadio Zenor Pedrosa insieme a diversi suoi giocatori per chiedere spiegazioni all"arbitro Arthur Gomes Rabelo.

Dopo la discussione con l'arbitro e quando stava per lasciare il campo, l'allenatore ha dato un colpo di testa al giudice, che gli è valso l'espulsione immediata. Soriano ha negato di aver commesso l"aggressione, ha attribuito la confusione a un incidente e ha affermato che il giudice voleva approfittare della situazione a causa del suo status di donna.

«Se dici che ti ho attaccato, andremo alla stazione di polizia. Vediamo se ti ho aggredito e se no, ti faccio causa. Sta dicendo che l'ho aggredita. Bugia. Lo dice perché è una donna. Sta cercando di approfittare di una situazione perché è una donna», ha gridato l'allenatore mentre lasciava il campo alla TV Educativa do Espírito Santo.

Anche Nova Venecia, la squadra che è entrata in semifinale dopo la vittoria, ha rilasciato un comunicato su quanto accaduto sul loro account Instagram ufficiale: «Non c'è giustificazione per l'attacco. Soprattutto quando ti rivolgi da codardo a una donna. Non importa se sei nato in un'altra epoca. Non importa da dove vieni. Parli tutto il giorno in TV, su Internet, ovunque tu vada. Pertanto, riteniamo che la lotta contro la violenza contro le donne debba essere trattata in modo molto, molto severo».

«Non solo ripudiamo l'atteggiamento disgustoso e codardo, ma ci aspettiamo e chiediamo anche una punizione per l'allenatore in tutte le aree, in modo che atti del genere non accadano mai più, non solo su un campo di calcio, ma in ogni segmento della nostra vita», ha detto.

La Federcalcio dello Stato dell'Espíritu Santo ha riferito di aver aperto un'indagine e che applicherà rigorosamente le sanzioni appropriate. La Federazione ha dichiarato nella sua nota che «ripudia ogni atto di violenza» e che darà il suo pieno sostegno al giudice.





