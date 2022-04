Daddy Yankee ha annunciato tre nuove date in Messico per il suo ultimo tour

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Daddy Yankee ha aperto nuove date per il suo tour internazionale La ultima vuelta, inclusi concerti a Tijuana, Veracruz e Cancun.

Questo 10 aprile Daddy Yankee ha pubblicato una nuova formazione di date per il suo tour di addio e ha sorpreso i suoi fan in Messico aggiungendo nuove location nella repubblica. Degli spettacoli già programmati a Città del Messico, Guadalajara, Monterrey e Baja California, ora ci sono quelli il 21 novembre a Tijuana, il 2 dicembre a Veracruz e il 4 dicembre a Cancun.

Finora non sono state annunciate date di prevendita e vendita dei biglietti, poiché nell'annuncio viene letto solo «coming soon».

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

Le date precedentemente confermate erano al Baja Beach Fest sulle spiagge di Rosarito, in Baja California, il 14 e 21 agosto; il 24 novembre a Monterrey; il 26 novembre a Guadalajara e la data per Città del Messico è stata cambiata dal 2 dicembre al 29 novembre. Nessuna vendita di biglietti è stata annunciata per quest'ultima sede.

I biglietti per gli spettacoli di Monterrey e Guadalajara saranno in vendita sulla pagina Funticket dal 13 aprile alle 10:00. La pagina promozionale ha già condiviso i prezzi dei biglietti.

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Il concerto di Monterrey si terrà presso il Monterrey Baseball Stadium, El Palacio Sultan, e i biglietti meno costosi saranno da 590 pesos nella zona più lontana dal palco e quelli più vicini, in piedi, saranno 2.490, senza considerare i costi di servizio.

L'evento di Guadalajara si terrà presso lo stadio 3 de Marzo, i biglietti più economici saranno 790 pesos, mentre i più costosi sono 2.490 pesos in piedi e i posti nei box saranno a 2.890 pesos.

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

I biglietti per il Baja Beach Fest sono ora in vendita sul sito web del festival e per ogni fine settimana i biglietti vanno da 429 pesos a 369 pesos, esclusi i costi di servizio e le tasse.

Il fatto che Big Boss abbia annunciato nuove date per il suo ultimo tour in Messico lo ha reso una tendenza sui social network perché, dopo 28 anni di carriera, il 20 marzo, ha annunciato il suo ritiro dall'industria musicale.

Daddy Yankee è considerato uno dei pionieri del reggaeton, perché per più di tre decenni ha consolidato temi che sono temi del genere urbano, come Petrol, Dura, Ella Me Rise, tra gli altri.

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca) EFE

Attraverso un video che ha pubblicato sul suo account YouTube, il cantante ha ringraziato i suoi fan per il loro sostegno durante tutta la sua carriera e ha annunciato che si ritirerà definitivamente dal palco, non prima di aver salutato il suo pubblico con il tour La última vuelta World Tour.

«Oggi vedo finalmente il gol. Sei stato tu a darmi la chiave per aprire le porte e rendere questo genere il più grande del mondo, è il più grande tesoro che posso avere nella mia carriera, ho sempre lavorato per non deluderti, per non cercare un problema con molta disciplina «, ha detto nel suo video intitolato Finalmente vedo l'obiettivo.

Oltre ai concerti che offrirà, saluterà anche i palchi con l'album Legendaddy.

CONTINUA A LEGGERE: