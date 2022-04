Bruno Pacheco parla dal nascondiglio: con la mia verità alcuni saranno salvati, altri cadranno

L'ex segretario generale del Palacio de Gobierno e oggi un latitante dalla giustizia, Bruno Pacheco, ha parlato dalla clandestinità e ha detto che non si arrenderà alla giustizia poiché considera ingiusto il processo contro di lui e che la sua vita è in pericolo. L'uomo indagato dalla Procura per il presunto reato di collusione aggravata in un'organizzazione criminale non c'è da due settimane, quando è stato ordinato un arresto preliminare contro di lui insieme ad altri coinvolti nel caso. Ponte Tarata.

«Come posso prendere la custodia cautelare se è qualcosa di ingiusto? Come farò a fare bene se ho intenzione di smascherare la mia vita. Mi hanno persino messo una taglia sulla testa. Come posso tornare a casa mia se qualche pazzo può togliermi la vita», ha detto in una videochiamata fatta giovedì scorso al team del programma Punto Final.

Ha anche detto che, da quando è stato ammesso al programma Most Wanted e che ha offerto 30.000 suole per informazioni sul suo dove si trova, ha ricevuto molteplici minacce, ma anche offerte da «gruppi di potere» di dichiarare sulla falsariga di alcune versioni che complicherebbero il governo.

«Ora non ricevo solo minacce, ma anche offerte. Ci sono persone che si avvicinano a voler costringermi a fare dichiarazioni che daranno ragione a un certo gruppo di tutti gli spazi che il governo ha diviso», ha detto, aggiungendo che a tempo debito valuterà se rivela chi gli sta offrendo offerte per testimoniare in un certo modo per l'ufficio del procuratore.

Bruno Pacheco parla dal nascondiglio.

ALCUNI SARANNO SALVATI, ALTRI NO

Inoltre, per quanto riguarda l'annuncio che aveva fatto, quando non era ancora latitante, che intendeva collaborare con il sistema giudiziario , ha chiarito che questo non significa che diventerà un collaboratore efficace poiché, ha detto, non ha commesso alcun reato. Tuttavia, ha assicurato che dirà la verità quando il Pubblico Ministero chiederà le sue dichiarazioni e che alcune potrebbero quindi cadere.

«Per essere un collaboratore efficace, devo aver commesso un crimine o aver commesso un atto di corruzione, e non l'ho fatto. Pertanto, non posso essere un collaboratore efficace. Ma posso aiutare la giustizia dicendo la verità. E se con la verità che sto per dire alcuni verranno salvati o ne rimarranno alcuni, purtroppo dovrà essere così», ha detto.

«Se in qualsiasi momento ho (usato) il mio diritto di rimanere in silenzio, è stato a causa di una strategia di difesa perché era necessario sapere fino a che punto stavano andando le indagini», ha aggiunto.

Bruno Pacheco non ha specificato chi non sarà salvato dalle sue dichiarazioni, ma ha assicurato che, quando il Pubblico Ministero lo convocherà per fornire informazioni, lo farà e dirà la verità.

36 MESI DI CUSTODIA CAUTELARE

Va notato che il 7 aprile la Procura ha richiesto 36 mesi di detenzione preventiva per sette persone indagate. per il presunto reato di collusione aggravata nell'organizzazione criminale, nel contesto del caso Provías decentrato (Puente Tarata III). L'ordine include l'ex segretario dell'Ufficio presidenziale, Bruno Pacheco.

La richiesta è stata presentata dal Quinto Ufficio del Secondo Ufficio del Procuratore Aziendale specializzato in reati di corruzione dei funzionari di Lima, guidato dal procuratore Karla Zecenarro Monge. Le persone indagate incluse nell'ordinanza di custodia cautelare sono:

1. L'ex segretario generale del Palazzo del Governo, Bruno Pacheco Castillo.

2. L'ex direttore di Provías Decentralized, Victor Valdivia Malpartida.

3. Il funzionario di questa entità, Edgar Vargas Mas.

4. L'uomo d'affari Zamir Villaverde Garcia.

5. Uomo d'affari Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

