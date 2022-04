Beto da Silva ha risposto a un fan che lo ha chiamato «tronco» su Instagram

Beto Da Silva ha segnato ancora nella vittoria per 2-0 dell'Universidad César Vallejo contro lo Sporting Cristal alla nona giornata di Liga 1. Nonostante ciò, il calciatore non smette di ricevere commenti negativi dai tifosi e si è preso il tempo di rispondere a uno che lo ha definito un «baule».

«Che male deve sentirsi che una squadra ti batte con nove giocatori e per di più, il baule di Beo 'segna un gol», ha commentato un utente in una pubblicazione, che non si aspettava che l'ala del 'poeta' rispondesse a lui. «L'invidia uccide», ha scritto.

«Ho pensato che si sarebbe infortunato quando festeggiava», ha scritto un altro tifoso, ma con una cattiva ortografia. Quindi, 'Betoto' gli disse quanto segue: «Impara a scrivere poi pensi».