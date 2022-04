A che ora giocano Real Madrid vs Chelsea LIVE: ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

Real Madrid vs Chelsea LIVE. Spagnoli e inglesi si affronteranno martedì 12 aprile allo stadio Santiago Bernabeu in una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2022. I «bianchi» giocheranno con la tranquillità dell'andata (3-1), mentre i «blues» andranno per il successo. In questo articolo sai dove e come guardare questa grande partita internazionale.

La squadra della «Casa Blanca» continua il suo buon momento nella LaLiga Spagnola dopo l'ultima vittoria casalinga per 2-0 contro il Getafe con i gol di Casemiro e Lucas Vázquez. Questo risultato gli ha permesso di rimanere in cima alla classifica con 72 punti in assenza di 7 date prima della fine del campionato. Il suo miglior inseguitore, il Barcellona di Xavi Hernández, ha segnato 60 punti e, sebbene rimanga lontano in classifica, qualsiasi caduta del suo classico rivale può accorciare e mettere a repentaglio quella distanza.

Giocatori come Federico Valverde o Vinicius Jr. stanno prendendo piede sempre più negli undici di partenza. Anche se nel caso dell'uruguaiano, la sua posizione principale è il centrocampista, ma la proprietà indiscussa del tridente formato da Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric ha fatto sì che l'allenatore Carlo Ancelotti cambiasse posizione per posizionarlo come ala destra con un profilo più interno. Nell'ultimo duello contro gli inglesi è stato in grado di soddisfare e distribuire quella spreco fisico che lo caratterizza.

Nella competizione europea, la squadra Spagnola è passata da meno a più. E il fatto è che la prima sconfitta nella fase a gironi contro lo sceriffo Tiraspol della Moldavia ha scatenato allarmi di preoccupazione. Tuttavia, hanno finito per ottenere il gruppo D aggiungendo 15 punti. Da quel momento in poi, ha mostrato esibizioni eccezionali come contro il PSG in Francia. Soprattutto nella ricordata partita del ritorno a Madrid, con una 'tripletta' di Karim Benzema, con la quale hanno eliminato i parigini.

Dalla parte della squadra britannica, hanno travolto il Southampton nell'ultima partita di Premier League con un punteggio di 6 a 0 con i punteggi di Marcos Alonso, Mason Mount (x2), Timo Werner (x2) e Kai Havertz. Questo risultato li mantiene al terzo posto con 62 punti e, allo stesso tempo, ha dato loro un leggero vantaggio rispetto al quarto posto che è il Tottenham di Antonio Conte con 57 punti.

Ora, quelli guidati da Thomas Tuchel non si divertono. E il fatto è che la vendita del club da parte del suo proprietario, Roman Abramovich, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina lo ha colpito economicamente a causa dei legami che avrebbe con il presidente Vladimir Putin. Infatti, nelle prossime settimane si prevede di incontrare l'acquirente e il nuovo proprietario dell'entità londinese. Tutto questo problema ha colpito indirettamente i giocatori, che in alcuni casi sono in attesa di trattative per il rinnovo come César Azpilicueta, Antonio Rüdiger o Andreas Christensen. Sebbene quest'ultimo avrebbe un accordo con il Barcellona. Inoltre, Romelu Lukaku, che firma in questa stagione, fa da sfondo all'allenatore tedesco a favore di Havertz, quindi il suo disagio avrebbe influenzato anche il basso livello della squadra.

ASSENZE

Per quanto riguarda le assenze, il Real Madrid non potrà contare su Eden Hazard, Isco, Eder Militao o Jesús Vallejo. Il belga è stato recentemente sottoposto a un intervento alla caviglia, lo spagnolo soffre di un fastidio alla schiena, mentre quest'ultimo ha contratto COVID-19. Da parte sua, il brasiliano è sanzionato per il cartellino giallo ricevuto nell'andata a Londra.

Nel caso del Chelsea, non avranno Azpilicueta o Lukaku in squadra per la rivincita. Anche il difensore spagnolo soffre del coronavirus, mentre l'attaccante ha problemi con il tendine d'Achille. A loro si aggiunge la nota perdita di Ben Chilwell a causa di un infortunio al ginocchio.

DICHIARAZIONE

L'allenatore delle 'merengues', Carlo Ancelotti, ha dichiarato in una conferenza stampa a proposito di questo duello contro gli azzurri: «È abbastanza normale per tutti sapere che sarà una partita difficile. Tutti, la squadra e i tifosi. Sono quarti di Champions League, sono sempre difficili, nonostante quello che è successo all'andata. Dobbiamo fare una partita completa, saper soffrire, combattere, competere, essere in partita per i 90 minuti. Dobbiamo pensare alla stessa partita di Londra, tenendo presente che ci aspettiamo un avversario che farà del suo meglio per vincere il pareggio».

Nel frattempo, lo stratega del Chelsea Thomas Tuchel non era ottimista sull'inversione del punteggio. «Non abbiamo molte possibilità, visto quello che è successo nella prima partita, che competizione è, l'avversario e lo stadio. È molto improbabile (passare il round), ma vale la pena provare. Provare significa essere al 100% e cercare il nostro limite. E' quello che c'è, è una grande notte», ha detto.

ULTIME PARTITE

Chelsea 2-0 Real Madrid (Champions League - 2021)

Real Madrid 1-1 Chelsea (Champions League - 2021)

Real Madrid 3-2 Chelsea (Amichevole Internazionale — 2016)

Real Madrid 3-1 Chelsea (Amichevole Internazionale — 2013)

REAL MADRID VS. CHELSEA: POSSIBILI FORMAZIONI

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Nacho, David Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Federico Valverde, Vinicius Jr. e Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti

Chelsea: Edouard Mendy; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Reece James, N'Golo Kanté, Matteo Kovacic, Mark Alonso; Mason Mount, Hakim Ziyech e Kai Havertz. TD: Thomas Tuchel

È ORA DI GUARDARE REAL MADRID VS. CHELSEA AMERICA LATINA

- Perù: 14:00

- Messico: 13:00

- Ecuador: 14:00

- Colombia: 14:00

- Bolivia: 15:00

- Venezuela: 15:00

- Paraguay: 16:00

- Argentina: 16:00

- Uruguay: 16:00

- Brasile: 16:00

- Cile: 16:00

CANALI PER GUARDARE REAL MADRID VS CHELSEA IN DIRETTA

- Perù: ESPN, Star+

- Messico: HBO Max, TNT Sports

- Ecuador: ESPN, Star+

- Colombia: ESPN, Star+

- Bolivia: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star+

- Argentina: ESPN, Star+

- Uruguay: ESPN, Star+

- Cile: ESPN, Star+

- Costa Rica: ESPN Norte, Star+

- Repubblica Dominicana: ESPN Norte, Star+

- El Salvador: ESPN Norte, Star+

- Guatemala: ESPN Norte, Star+

- Honduras: ESPN North, Star+

- Nicaragua: ESPN North, Star+

- Panama: ESPN North, Star+, Flow Sports

- Stati Uniti: Univision NOW, TUDN USA, Paramount+