«Politici promettenti, con ideologia occasionale e morali commoventi»: José Félix Lafaurie inviato contro i membri del Patto storico

Nei media regionali Vanguardia, il presidente di Fedegan e marito di uno dei senatori più controversi del Centro Democratico, María Fernanda Cabal, ha scritto una rubrica di opinione in cui ha mostrato ancora una volta le sue differenze con il Patto storico e il suo candidato alla presidenza Gustavo Petro. Non è la prima volta che l'uomo d'affari si scaglia contro politici che non sono d'accordo con le sue posizioni ideologiche.

Nello spazio dell'opinione, Lafaurie inizia assicurando che l'alleanza in cui si trovano diversi movimenti e politici alternativi non ha criteri, quindi è vicina ad alcuni dei suoi presunti nemici perché non si preoccupano «del costo per il Paese».

«Come fa un gruppo di politici promettenti a riunirsi nel «Patto storico», con ideologia occasionale e morali commoventi, per avvicinarsi «al sole che splende di più» o allearsi con «il nemico del mio nemico» indipendentemente dal costo per il Paese», si legge nei media colombiani.

Dopo la sua introduzione, inizia a nominare ciascuno dei membri più riconosciuti del movimento e il primo che nomina è Gustavo Petro, il candidato presidenziale e il favorito nei sondaggi per guidare il paese per i prossimi quattro anni. A proposito del senatore di Human Colombia, come in molte occasioni, l'argomento che ha usato per screditare la sua posizione è stata la sua appartenenza all'M-19.

E ha aggiunto: «Colui che «mai» ha ricevuto soldi sotto il tavolo, che oggi spende con ostentazione di fronte al silenzio complice del Cne. Petro, istigatore dell'odio e della violenza; la mano oscura dietro Paro e le sue disastrose conseguenze. Petro, ex sindaco fallito che oggi vuole dare la sua esperienza al Paese».

Ha poi citato Gustavo Bolivar e ha sottolineato che grazie ad alcuni problemi legati al denaro come l'evasione e la frode, è riuscito a posizionarsi come la prima lista del movimento e vincere il suo secondo mandato come senatore della Repubblica. Inoltre, ha parlato di Piedad Córdoba, anche lui deputato eletto del Patto storico e che è legato alle indagini che la intromettono con Alex Saab, accusato di essere il front man di Nicolás Maduro e del regime Chavista e accusato di essere complice di alcuni dei rapimenti delle FARC.

Poi c'erano Roy Barreras e Armando Benedetti, a cui è stato ricordato il loro viaggio attraverso vari movimenti e nel caso di Benedetti di essere indagato dalla Corte per questioni di arricchimento illecito. E infine ha fatto riferimento ai sostegni e ai nomi che hanno aderito alla campagna politica di Petro, come: Ernesto Samper, Alfonso Prada e Juan Manuel Santos.

Non è la prima volta che José Felix Lafaurie affronta il Patto storico e i suoi rappresentanti, pochi mesi fa si è svolta la discussione intorno alle dichiarazioni di diversi ex paramilitari secondo cui l'agricoltore era stato imparentato con Salvatore Mancuso. A quel tempo, il candidato presidenziale assicurò che: «Era il suo principale modo di riciclare dollari. Con questo hanno condannato la Colombia all'improduttività agricola».

