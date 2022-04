L'Australia ha indetto elezioni generali per il 21

FILE PHOTO: Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media at Melbourne Commonwealth Parliament Office, in Melbourne, Australia February 11, 2022. Darrian Traynor/Pool via REUTERS/File Photo

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha indetto le elezioni federali per domenica prossima, 21 maggio, dando inizio a una battaglia alle spalle per rimanere al potere dopo tre anni scossi da inondazioni, incendi boschivi e pandemia di COVID-19.

Il governo conservatore Morrison sta lottando per attirare i 17 milioni di elettori australiani, in ritardo rispetto al partito laburista di opposizione in una serie di sondaggi di opinione nonostante presieda un'economia in ripresa con un tasso di disoccupazione del quattro per cento, il più basso in 13 anni.

«Questa elezione riguarda te. Quella di nessun altro. Riguarda il nostro Paese e il suo futuro», ha detto Morrison.

«So che gli australiani hanno attraversato un periodo molto difficile. So anche che l'Australia continuerà ad affrontare sfide molto difficili nei prossimi anni», ha detto in una conferenza stampa a Canberra.

I sondaggi mostrano che gran parte dell'elettorato diffida del leader 53enne, che si presenta come il tipico padre di famiglia australiano e non ha paura di annunciare la sua fede pentecostale cristiana.

In un periodo duro che ha portato al voto, i politici, tra cui due membri scontenti del loro stesso partito liberale, lo accusarono di essere un teppista e un autocrate, e uno disse di «non avere una bussola morale».

Il leader dell'opposizione del partito laburista, Anthony Albanese, 59 anni, mira a porre fine a nove anni di governo del Partito Liberal-Nazionale, un attivista cauto che si concentra sulla performance di Morrison di fronte alle crisi. È una tattica che sembra funzionare.

Un recente sondaggio di Newspoll ha mostrato che il Labour sta guidando la coalizione al 54% contro il 46% su base bipartisan.

Morrison e Albanese sono stati statisticamente legati come primo ministro scelto per il prossimo mandato di tre anni.

Numerosi sondaggi mostrano che il costo della vita, con i prezzi della benzina in forte aumento dopo l'invasione russa dell'Ucraina, è una preoccupazione chiave in vista delle elezioni, in cui il voto è obbligatorio.

In una follia pre-elettorale, il governo ha annunciato una serie di regali, tra cui un taglio delle tasse sui carburanti e un rimborso fiscale per circa la metà della popolazione adulta.

Ma gli eventi meteorologici estremi attribuiti al surriscaldamento del pianeta e la risposta del governo hanno anche lasciato perplessi molti australiani.

(Con informazioni fornite dall'AFP)

