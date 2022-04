La reazione di Maleja Restrepo al presunto bacio tra Tatán Mejia e Aida Morales

Una scena divertente è stata vissuta nella cucina di «Masterchef Celebrity» quando Tatán Mejía e Aida Morales hanno recitato in una scena divertente nella cucina più famosa del mondo in Colombia, dopo aver vinto una delle sfide. Nell'immagine che ha attraversato i diversi social network puoi vedere il motocrossista piuttosto scioccato dal bacio che l'attrice gli ha piantato in modo sorprendente.

«Cosa hanno intenzione di fare? Ci siamo detti 'baciati'», ha detto Aida Morales quando è passata con Tatán Mejía davanti alla giuria, in seguito l'atleta commenta: «Oh! Il mio matrimonio è finito, non pensavo di farlo», ha detto la motocrossista.

Qual è stata la reazione del presentatore? Bene, continuando il tono umoristico della situazione, la caleña ha scritto della pubblicazione fatta dall'ospite di 'MasterChef Celebrity': «Quello che si impara sull'Instagram di Claudia Bahamón, ora chi lo sbuccerà, l'ananas, ovviamente Tatán Mejía».

La reacción de Maleja Restrepo ante supuesta situación romántica entre Tatán Mejía y Aida Morales. Foto: Instagram Foto: Instagram

Bene, giorni dopo quello che è successo, Maleja Restrepo ha condiviso la sua reazione attraverso le sue storie su Instagram, ma questa volta come ha preso la situazione all'interno della sua casa con una registrazione nel suo guardaroba, mentre le diceva «Love, come on».

E ha continuato: «Mentre beccavi qualcuno prendi l'asciugamano (sic)... Mentre becchi Aida, prendi l'asciugamano e appendilo... Lasciami dormire dalla parte che voglio e al di fuori di questo, mi fa il favore domani e mi porta anche il caffè come mi piace, non come piace a te», mentre in sua difesa Tatán ha cercato di rispondere al presentatore.

Oltre alle richieste di cui sopra, il presentatore ha incaricato la motocrossista di stare più attenta ai peli che perde durante la rasatura, aggiungendo che non ha indossato i calzini per soffiarsi il naso come fa normalmente.

«Ok?» , disse Maleja Restrepo, a cui Mejia gli chiede di nuovo: «Cos'altro vuoi?» , in risposta alla sua domanda, il suo partner gli risponde «niente di più, vieni a darmi un bacio».

Ecco il contenuto completo di Maleja Restrepo e Tatán Mejia :

La coppia di cuochi ha recitato nella scena della settimana del reality show

Vale la pena ricordare che, attualmente, Maleja Restrepo e Tatán Mejia stanno attraversando i loro dodici anni di storia sentimentale. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Aida Morales, l'attrice ha un corteggiamento con Fabian Copete Torres, che ha recentemente avvertito che la loro relazione non è iniziata durante la pandemia, come avevano riferito alcuni media.

Per quanto riguarda «MasterChef Celebrity», Mejía e Morales hanno dovuto cucinare insieme ancora e ancora, ad esempio, in quell'occasione in cui hanno lusingato i risultati su un dessert che hanno presentato e battezzato con il nome «El beso de Miró». Allo stesso modo, ogni individuo è riuscito a distinguersi nel campo culinario e si potrebbe dire che sono tra i famosi concorrenti con le maggiori competenze in questo campo.

D'altra parte, Aida Morales ha aperto il suo ristorante peruviano durante la pandemia, che si trova nella città di Villavicencio e che ha più volte promosso attraverso il suo account Instagram con il suo partner.

