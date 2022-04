La NATO sta valutando la possibilità di dispiegare una presenza militare permanente nell'Europa orientale per respingere una possibile invasione russa

FOTO DE ARCHIVO: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofrece una conferencia de prensa durante una cumbre de la OTAN para discutir la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Bruselas, Bélgica, 24 de marzo de 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha confessato che l'Alleanza Atlantica sta considerando di dispiegare una presenza militare permanente nell'Europa orientale per respingere una possibile invasione russa.

«Indipendentemente da quando e come finirà la guerra in Ucraina, la guerra ha già avuto conseguenze a lungo termine per la nostra sicurezza. La NATO deve adattarsi a questa nuova realtà. Ed è esattamente quello che stiamo facendo», ha spiegato Stoltenberg in un'intervista al quotidiano britannico «The Telegraph».

L'Alleanza Atlantica, come ha assicurato il suo segretario generale, è «nel bel mezzo di una trasformazione fondamentale» che prenderà decisioni su un dispiegamento permanente al vertice della NATO che si terrà a Madrid a giugno.

«La NATO è l'alleanza di maggior successo nella storia per due motivi. Uno è che siamo stati in grado di unire l'Europa e il Nord America. L'altro è che siamo stati in grado di cambiare quando il mondo sta cambiando. Ora il mondo sta cambiando e la Nato sta cambiando», ha detto.

Dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio, la NATO ha schierato 40.000 soldati sul suo fianco orientale, che si estende dal Baltico al Mar Nero.

L'INGRESSO DELLA FINLANDIA

Un partner di coalizione nel governo finlandese, tradizionalmente contrario all'adesione alla NATO, ha segnalato sabato la sua apertura all'adesione, aprendo così la strada a Helsinki per diventare membro dell'Alleanza atlantica.

Sabato il partito di centro finlandese ha tenuto una votazione sulla politica di sicurezza, in cui il consiglio del partito ha concesso l'autorità di approvare una domanda di adesione alla NATO.

«Se il governo ritiene che il ritmo e la tempistica siano giusti, allora io, come presidente del partito di centro, con il vostro sostegno, sono pronto a stabilire la rotta per l'adesione della Finlandia all'alleanza di difesa della NATO», ha detto il presidente del partito Annika Saarikko.

La Finlandia ha resistito a lungo all'opzione di adesione alla NATO, ma la recente invasione russa dell'Ucraina ha cambiato opinione in un paese che condivide un lungo confine con la Russia. Recenti sondaggi mostrano che la maggior parte dei finlandesi ora sostiene l'adesione, secondo l'agenzia DPA.

La premier finlandese, Sanna Marin, non ha espresso la sua opinione, ma ha chiarito che la decisione «deve essere presa presto». Sabato ha dichiarato a Yle che, poiché la situazione della sicurezza potrebbe peggiorare, la decisione deve essere presa questa primavera, cioè a metà giugno.

