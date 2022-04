Jorge Montoya risponde ai suoi critici: «La gente, le colline e l'ambiente circostante mi sostengono costantemente»

Ancora una volta, il portavoce del Rinnovamento Popolare, Jorge Montoya, ha fatto riferimento alle colline di Lima e ai suoi cittadini. Attraverso il suo account Twitter, il deputato ha risposto alle critiche contro di lui per i commenti dispregiativi che ha fatto qualche giorno fa.

L'ammiraglio ha detto di avere il sostegno delle «persone, delle colline e dei loro dintorni», che lo esprimono loro di persona e dalle strade. È così che ha minimizzato i commenti negativi che riceve sui social network.

«La città, le colline e i dintorni mi sostengono costantemente e li ringrazio. Twitter non è un segno di sostegno o rifiuto oggettivo, molti sono pagati da interessi subordinati. Ottengo il sostegno nelle strade», ha twittato Montoya.

Più tardi, il legislatore della panchina celeste ha dichiarato di «pregare» per coloro che lo attaccano costantemente. «Dico loro che quando una persona decide di fare bene le cose, di seguire le regole, ma soprattutto di essere una persona con principi e onore, sa perfettamente che stare dalla parte buona non è facile ma è necessario», ha detto.

MEA CULPA

Pochi giorni fa, Montoya si è scusato per le sue dichiarazioni sulle persone che vivono in città. Come si ricorda, il deputato era favorevole alla misura imposta dal presidente Pedro Castillo per decretare il coprifuoco per tutto il 5 aprile, poiché aveva informazioni che si pensava che un gruppo di persone «scendesse dalle colline» per saccheggiare Lima.

«La misura è molto dura, molto drastica ed è stato perché le informazioni disponibili, a meno che non abbiano raggiunto le mie orecchie, è che oggi stavano progettando di saccheggiare Lima, scendere dalle colline per saccheggiare la città, non solo qui ma in diverse parti del paese, ma la capitale è un luogo emblematico e deve essere protetto», ha detto ai media. della stampa, fuori dal Congresso della Repubblica.

«Non è il momento migliore per darlo, né il modo in cui è stato dato il meglio, ma penso che debbano essere prese misure di questa natura o simili a questa per controllare l'overflow popolare», ha aggiunto.

Detto questo, ha deciso di fare un mea culpa: «Cari compatrioti, il 5 aprile ho rilasciato alcune dichiarazioni sfortunate quando sono arrivato al congresso per cercare di riferire che la città di Lima avrebbe visto possibili disordini e ho detto che la gente sarebbe scesa dalle colline. Questa espressione è stata male interpretata, la mia intenzione non era quella di offendere nessuno. Mi scuso con te per questo. Sono al congresso perché ho ricevuto il voto da te, dalle persone che vivono in città a San Juan de Lurigancho, a Villa María del Triunfo a Comas, a San Martín de Porres. Voglio scusarmi con te se ti ho fatto sentire male per le mie espressioni».

«Abbiamo sostenuto e promosso tutte le iniziative per sfidare e censurare i ministri non rappresentabili che questo governo ha nominato. Come panchina e in modo personale, promuoviamo il posto vacante presidenziale perché è l'unica via d'uscita da questa crisi che il presidente Castillo ha generato. Non rinunceremo mai al nostro principio difendendo la democrazia e la nostra Patria e togliendola agli estremismi radicali e obsoleti che oggi ci governano», ha aggiunto.

Prima di concludere, ha assicurato di essere impegnato a lottare per le giuste cause e a difendere coloro che hanno più bisogno.

«Il nostro impegno è e sarà per tutti i peruviani. Proteggeremo sempre i diritti dei più poveri e vulnerabili, coloro che legittimamente chiedono una presenza immediata dello Stato. La mia lotta e il mio sacrificio dal Congresso è dedicato ai compatrioti che hanno meno e che meritano una migliore qualità della vita, con loro è il mio impegno eterno. Lunga vita al Perù!» , conclusa.

Il deputato ha fatto un mea culpa ed è uscito per scusarsi dopo espressioni sfortunate.

