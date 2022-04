JB su ATV: Dilbert Aguilar ha parodiato i maltrattamenti subiti alla periferia di un canale televisivo

All'inizio di aprile, Milagros Leiva ha inscenato un incidente imbarazzante quando ha urlato per la rimozione dell'autobus di Dilbert Aguilar. Questo incidente è stato ricreato dal cantante in JB su ATV. L'artista ha persino chiamato il suo veicolo troncomóvil, una parola che il giornalista ha usato in quell'occasione.

Jorge Benavides ha invitato Dilbert Aguilar al suo programma, questo sabato, aprile 9,. Il cantante ha partecipato alla sequenza «Trampolín a la champa», dove ha scherzato su quello che è successo con Milagros Leiva. Ha persino parodiato la situazione con Danny Rosales, nel suo personaggio in «Viejoleta».

«Ho portato il mio baule mobile», ha detto Dilbert Aguilar, usando le parole del giornalista. «Voglio sapere chi è il guidatore di questo trunkmobile!» , ha detto Milagros Leiva in quell'occasione in modo peggiorativo ai musicisti del cantante.

«Non lo so. Il guardiano mi ha detto: «Lascia lì la macchina». E ho lasciato lì la mia macchina», rispose il cumbiambero a Danny Rosales in JB su ATV, generando le risate degli altri.

Detto questo, ha cantato la canzone «Unita más». Infine, ha concluso la sua presentazione dicendo: «La musica è sana e sana, sana».

Come ricordi, Dilbert ha raccontato cosa è successo al programma Magaly Medina. «È salita sull'autobus per urlare contro di loro, con tono altezzoso ha detto: 'Chi è Dilbert Aguilar? Chi sono questi disadattati? Disse: «Chi hai battuto? '», ha detto l'interprete di «Non voglio che tu pianga ancora».

Infine, ha proceduto a scusarsi con il giornalista. «Se c'era qualcosa che ti dava fastidio, scusatemi e scusate i ragazzi, ma non era il tono o il modo di chiedere un favore», ha detto.

COSA È SUCCESSO A MILAGROS LEIVA?

Il programma Magaly Tv: La firme ha annunciato che Dilbert Aguilar e i suoi musicisti sono stati maltrattati da Milagros Leiva quando l'autobus del gruppo era parcheggiato fuori Willax Television .

Secondo i video e la storia della stessa Magaly Medina, la conduttrice televisiva è salita a bordo dei mezzi di trasporto del gruppo cumbia per chiedere con arroganza che lascino il posto, questo perché erano nel loro parcheggio.

Allo stesso modo, un giornalista del programma ATV è andato a intervistare il cantante della cumbia e gli ha chiesto se fosse vero che Milagros Leiva, quando era furioso, ha iniziato a guardarlo dall'alto in basso davanti a tutti i suoi colleghi di lavoro.

«Ti ha detto chi sei, chi hai battuto?» , hanno consultato il cantante cumbia. «Sì, si è messo in quel tono. È salita sull'autobus per urlare (contro i suoi musicisti) con tono altezzoso», ha detto.

Secondo Dilbert Aguilar, il conduttore di Willax Televisión è andato a cercarlo dopo l'alterco con i suoi musicisti e non ha esitato a cercare di farlo sentire inferiore, qualcosa come i musicisti che lo hanno accompagnato quel giorno.

«Mi ha detto: 'Ehi, chi sono quelli male adattati' e altri aggettivi ai miei ragazzi. Non sapevo nulla perché mi trovavo in un altro ambiente. Non ne sapevo niente, mi sono detto che doveva succedere qualcosa perché reagissero così. E poi i ragazzi mi hanno detto cos'è successo», ha detto.

In un altro momento, il cantante della cumbia ha confermato che Milagros Leiva non si è comportato correttamente con lui nonostante fosse ospite del canale televisivo. «No, è successo... Chi hai battuto? È andata così», ha aggiunto.

DILBERT AGUILAR SPIEGA PERCHÉ HA PARCHEGGIATO ALLA PERIFERIA DEL CANALE

Per chiarire i fatti, Dilbert ha detto che l'autobus del suo gruppo era parcheggiato nel luogo che l'operatore del canale le aveva detto e che se avesse chiesto loro di spostarsi dal sito in modo amichevole, lo avrebbero fatto immediatamente.

«Il tutore ci ha messo in quel posto, doveva andare in modo più gentile, come farebbe qualsiasi persona fisica. Chiedete al guidatore uno spazio per ospitare la sua auto», ha aggiunto.

«Chi hai battuto?» , ha detto a Dilbert Aguilar mentre urlavano ai loro musicisti di lasciare un parcheggio pubblico.

CONTINUA A LEGGERE