In un negozio di fiori ha assemblato fucili e fucili mitragliatori: catturano il 'guru' delle armi Bogotà

Questa domenica l'ufficio del procuratore generale ha riferito del cosiddetto «guru» delle armi, Carlos Alberto Zuluaga Arroyave, che sarebbe uno dei maggiori produttori e commercianti di armi da fuoco per organizzazioni criminali.

Quest'uomo avrebbe completato quasi 15 anni nell'approvvigionamento, nell'assemblaggio e nella vendita di armi. Le prove indicano che avrebbe ottenuto fucili, mitragliatrici, lanciagranate, tra gli altri, che sono stati estratti dal quartier generale militare di Cundinamarca, Tolima e Meta, nonché nel mercato clandestino.

Apparentemente, preparò le armi in un laboratorio artigianale dove viveva e, successivamente, le commercializzò nelle strutture del «Clan del Golfo» ad Antioquia e Cordova, ai dissidenti delle FARC a Meta, Caquetá e Cauca; e all'ELN nella parte sud-occidentale del paese.

Inoltre, ciò che ha attirato l'attenzione nell'inchiesta, secondo le autorità, è che Zuluaga Arroyave avrebbe venduto armi in parallelo a gruppi dissidenti e all'ELN a Cauca, per confrontarsi sulla disputa sulle rotte del traffico di droga.

La pistola «Guru», come sarebbe stato conosciuto per la criminalità, è stata catturata insieme a sua moglie, Rosa Helena Maya Ramírez, nel quartiere della Normandia, nella parte occidentale di Bogotà. L'edificio aveva come facciata uno stabilimento commerciale per composizioni floreali. Tuttavia, sul posto hanno trovato l'officina per l'assemblaggio di armi e alcune parti per fucili.

Da parte sua, un pubblico ministero della Direzione specializzata contro le organizzazioni criminali ha accusato la coppia di reati quali: concerto per commettere crimini; fabbricazione, traffico e trasporto di armi, munizioni per uso limitato, ad uso esclusivo delle forze armate o esplosivi; e illecito arricchimento di individui. I detenuti devono rispettare una misura di sicurezza in un centro carcerario.

È interessante notare che Carlos Alberto Zuluaga Arroyave è stato oggetto di due procedure di ricerca e perquisizione a Bogotà, nel luglio 2020. In uno dei procedimenti, in un locale commerciale nel centro di San Andresito, hanno sequestrato quattro fucili, tre lanciagranate, 700 parti di mitragliatrici, munizioni e $34'000.000 in contanti; nell'altro, tenuto nel quartiere di Toberín, hanno trovato anche fucili e $28.200.000.

