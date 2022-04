Il potere giudiziario respinge imponendo la comparizione ristretta a Guido Bellido e Guillermo Bermejo

La magistratura ha respinto la richiesta di un'ingiunzione fiscale a comparire con restrizioni nei confronti dei membri del Congresso della Repubblica Guido Bellido del partito di governo Peru Libre e Guillermo Bermejo dal Perù democratico, e ha imposto loro una semplice apparizione. Entrambi i parlamentari sono indagati per il presunto crimine contro la tranquillità pubblica sotto forma di affiliazione al terrorismo.

La Procura sopraprovinciale specializzata in crimini di terrorismo e contro l'umanità di Huánuco, guidata dal procuratore provinciale Eneida Aguilar Solórzano, ha chiesto misure coercitive per dieci persone indagate, tra cui entrambi i membri del Congresso.

Vale la pena ricordare che il rappresentante della Procura della Repubblica ha richiesto una misura di comparizione con restrizioni per gli indagati Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Álex Pimentel Vidal e Joyce Quiroga Vargas.

Ha anche chiesto la custodia cautelare per 18 mesi nei confronti di Ana María Córdova Capucho, Jhon Benites Tangoa, Néstor Viera Fiestas, Jaime Lobatón Huilca e Francisco Jara Aguirre; per il presunto reato di ostruzione delle indagini sul terrorismo.

In questo contesto, è importante notare che l'indagine sul presunto reato di affiliazione al terrorismo viene condotta sulla base di un rapporto della polizia che riporta un'intervista condotta, nel maggio 2021, con Eddy Villarroel Medina, testimone in questo processo, che aveva bisogno di conoscere un presunto legame tra Bermejo, Bellido e Cerrón con il Sentiero Splendente della Valle dei fiumi Apurimac, Ene e Mantaro (Vraem) , guidato dai fratelli Quispe Palomino.

Il rapporto afferma anche che Villarroel ha affermato che Bermejo e Bellido avrebbero avuto contatti diretti con il «compagno José» nei campi escursionistici di Vraem, mentre Cerrón lo ha fatto attraverso una persona legata al loro ambiente identificata come Alex Pimentel Vidal.

GUIDO BELLIDO CRITICA ALVA E CHIEDE CHE SI DIMETTA DAL CONSIGLIO

Guido Bellido ha indicato che è «inconcepibile» che il Congresso sia guidato da un Consiglio di amministrazione, dopo che in diverse occasioni María del Carmen Alva ha assicurato che l'unico modo per raggiungere la stabilità nel paese è il dimissioni irrevocabili del presidente Pedro Castillo.

«È inconcepibile avere un Consiglio di amministrazione 'vacante' al Congresso, quando dovrebbe garantire il principio di imparzialità perché prevale una maggioranza che rifiuta il posto vacante e riconosce la vittoria democratica. Signora María del Carmen Alva, le suggerisco di dimettersi e di smettere di lavorare per i peruviani «, ha detto Bellido in un tweet.

Come ricordato, Alva Prieto ha raccomandato al capo dello Stato di dimettersi in modo che il vicepresidente e ministro dello sviluppo e dell'inclusione sociale, Dina Boluarte, assuma la presidenza e consideri il completamento del mandato o la convocazione delle elezioni generali.

«Sappiamo che non ci sono voti per il posto vacante. Per un posto vacante sono necessari 87 voti. Con i tre banchi di sinistra: Perù libero, Insieme per il Perù e Perù democratico, ci sono 44 voti. Il presidente non ha bisogno di parlare con AP, APP o Podemos o Somos. Solo con quei tre banchi sulla sinistra non ci saranno posti vacanti. L'unica via d'uscita per ora sono le dimissioni (di Pedro Castillo). Il vicepresidente (Dina) Boluarte deve subentrare. (Se il periodo viene rispettato o viene indetto un anticipo delle elezioni) che dovrebbe essere analizzato da lei come vicepresidente», ha detto in un'intervista alla Panamericana Television.

Da parte sua, Pedro Castillo è stato ottimista durante la riunione decentrata del Consiglio dei ministri a Puno e ha dichiarato che «avendo fede» che la crisi politica è finita.

«Siamo in tempi difficili, economicamente; ho fiducia che questo momento politico in cui siamo stati coinvolti sia giunto al termine. Avremmo fatto molti più progressi (con il governo) se in questi mesi non fossimo stati intrattenuti in scontri e scontri inutili», ha detto il presidente.

