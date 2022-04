Il Congresso si affida alla legge per abbassare il prezzo del lombo fino, della faraona e di altri prodotti importati

Il Congresso della Repubblica ha approvato l'esonero temporaneo dell'imposta generale sulle vendite (IGV) su alcuni prodotti del paniere familiare come pollo, uova, zucchero e prodotti a base di carne. Tuttavia, non includeva pane e olio, ma includeva lombo fino, fagiano, faraona e altri prodotti importati, che non sono popolari in Perù .

Il premier Aníbal Torres ha chiesto alla legislatura di correggere «prontamente» la legge approvata perché includeva quelli alimenti che non sono accessibili alla popolazione con risorse limitate in Perù.

«Dopo aver ricevuto l'autografo della legge, abbiamo notato che il Congresso ha distorto il disegno di legge, scagionando la schiena sottile, l'oca, il fagiano, la faraona, la carne importata, il latte condensato, le lasagne, i ravioli, tra gli altri, che non fanno parte del paniere di base della popolazione povera», ha scritto sul suo Twitter conto.

Il Congresso della Repubblica ha stimato che ciò creerebbe un bilancio di 3,2 miliardi di S/ che potrebbe essere utilizzato per coprire i servizi di base in altri settori. Il primo ministro ha aggiunto che il ministro dell'Economia, Oscar Graham, potrebbe aiutarli a non cadere più in questo errore.

«Crediamo che sia un errore del Congresso, che non ha la capacità di spendere. Ti chiediamo di correggere rapidamente questa cattiva condotta. Il ministro dell'Economia è pronto a collaborare per riformulare la norma favorendo i più bisognosi. Lavoriamo insieme!» , ha spiegato.

Secondo fonti vicine al quotidiano La República, l'Esecutivo osserverà questa regola, che è stata firmata venerdì pomeriggio dalla Presidente del Parlamento, María del Carmen Alva, soddisfatta sui suoi social network: «Il Congresso ha rispettato il Paese! Abbiamo approvato la legge che esonera il pagamento di IGV per i prodotti dal paniere familiare di base: uova, pollo, zucchero, tra gli altri. Siamo con quelli che fermano il piatto. Presidente, la promulgazione di questa legge è urgente, la gente non può aspettare».

Ora, il Parlamento deve includere solo i prodotti che hanno un impatto maggiore sulla spesa delle famiglie più povere, soprattutto perché la validità è fino a dicembre 2022 e avrà un costo fiscale di S/ 3,2 miliardi.

GLI ECONOMISTI PARLANO

L'ex ministro dell'Economia, Waldo Mendoza, ha criticato che ci sono il «lombo sottile, ci sono le anatre, le quaglie, le lasagne» e che i conti per il settore economico «non si fanno in due giorni».

«L'altro problema è che la Costituzione dice che i membri del Congresso non hanno un'iniziativa di spesa e che ogni disegno di legge in materia fiscale o scagionamenti deve avere un rapporto del Ministero dell'Economia (Mef)», ha detto a RPP Noticias.

«Il MEF ha in questo momento il delicato compito di esprimere la sua opinione su questo disegno di legge mal fatto e costoso. L'altro grosso problema è che questa IGV, a differenza del Consumer Selective, dove il potere è nel MEF di invertire la misura, questa misura deve essere invertita dal Congresso. Voglio vedere il Congresso invertire questa misura», ha aggiunto.

Da parte sua, Enrique Castellanos, professore di Economia presso l'Università del Pacifico, ha detto a La República che l'impatto dell'esenzione IGV sui prezzi finali dei prodotti alimentari sarà minimo perché l'aumento dei prezzi è un fenomeno globale aggiunto all'informalità nei mercati con questi prodotti.

«In effetti, ci sarà una diminuzione, ma il 18% non si rifletterà sui prezzi. L'impatto che si farà sentire non sarà molto, è un palliativo all'interno di un trend globale che è difficile da pesare», ha detto.

Infine, l'economista Jorge Gonzáles Izquierdo ha commentato che attualmente tutti gli alimenti deperibili, come frutta e verdura, sono già esonerati dall'IGV.

«Per molto tempo tutti gli alimenti deperibili non hanno pagato IGV per molto tempo, quindi lo sconto non influirà su quei prodotti (deperibili). Quello che influenzerà sono i prezzi di sette prodotti», ha detto a RPP Noticias.

Egli ritiene inoltre che la misura sia una buona opzione per abbassare i prezzi delle materie prime, ma se è temporanea perché sarebbero due costi per lo Stato. «In primo luogo ha un costo di riscossione delle tasse perché si sta andando a raccogliere meno, perché l'IGV è stato scagionato al prodotto finale ma all'intera catena di produzione», ha detto.

Gonzales Izquierdo ha spiegato che, poiché si tratta di una significativa riduzione della riscossione delle tasse, può essere compensata da maggiori entrate provenienti da altri settori come l'estrazione mineraria.

«Quando prendi queste misure che ti costano risorse, dovrebbero essere molto concentrate, ma qui stai beneficiando non solo di coloro che ne hanno davvero bisogno. Per questi due costi, la misura deve essere transitoria, il meno possibile», ha concluso.

