«Il 2024 sta peggiorando»: il PRD cercherà di annullare la revoca del mandato per l'intervento AMLO

Questa domenica 10 aprile, giorno in cui si svolge la Giornata della revoca del mandato, Ángel Ávila, rappresentante del PRD presso l'INE, ha annunciato che il suo partito chiederà la cancellazione dell'esercizio consultivo, ciò a causa di varie irregolarità verificatesi prima e durante il giorno.

Durante una serie di dichiarazioni fatte ai media, il portabandiera del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) ha sottolineato che «questo processo significherà un prima e un dopo nei processi elettorali», e quindi ha avvertito che ci deve essere un precedente che condanna l'intervento del federale governo.

Per giustificare la sua intenzione, Ávila ha ricordato quando il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ironizzato sulla posizione dell'opposizione e ha dichiarato «non venire da me con la storia che la legge è la legge» durante una mattinata che ha affrontato la questione della revoca del mandato. A questo proposito, ha affermato che è contraddittorio che sia il presidente a dire che, dal momento che il 1 dicembre 2018 ha giurato di proteggere e rispettare la Costituzione.

Oltre a questo, ha attirato il tempo in cui Adán Augusto López Hernández, capo del Ministero dell'Interno (Segob), ha utilizzato risorse della Difesa Nazionale per partecipare a un evento e promuovere la Revoca del Mandato, questo perché si è trasferito su un aereo dalla Guardia Nazionale (GN ) a Sonora, ha partecipato a un politico dell'evento e ha detto «non ascoltare i direttori dell'INE, se ne stanno andando».

Con questo nel contesto, il perredista ironizzò e interrogò il governo, perché, in un esercizio di empatia, pose la questione di ciò che gli abitanti di Veracruz, Zacatecas e Michoacán, che hanno subito i risultati della politica di sicurezza di AMLO e vedono che il GN ha fornito parte del suo infrastruttura al servizio del proselitismo di López Obrador.

Come se ciò non bastasse, ha presentato una pubblicazione del Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (SHCP) che è stata fatta sul suo account Twitter ufficiale, che incoraggia i cittadini a partecipare alla prima revoca del mandato tenutasi in Messico.

Così, il PRD presenterà un processo di totale nullità della Revoca del Mandato a causa dell '"intervento sistematico» da parte dei dipendenti pubblici e dello stesso presidente della repubblica, questo perché vogliono generare un precedente per il processo elettorale del 2024, dove verrà definita una nuova presidenza.

Infine, va notato che il movimento Morencia Nacional (Morena), il partito di López Obrador, sta emergendo come la manifestazione politica con più simpatizzanti, poiché i sondaggi posizionano Marcelo Ebrard e Claudia Sheinbaum come i leader delle preferenze elettorali, che potrebbero rappresentare un possibilità che ci sia continuità per il governo di AMLO. Di conseguenza, il PRD, parte della coalizione Going for Mexico, insiste sul discorso provvisorio, in modo che le elezioni del 2024 si svolgano nel modo più democratico possibile.

