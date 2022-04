Guido Bellido chiede a María del Carmen Alva di dimettersi dai Presidenti del Congresso

L'abbraccio commentato tra i membri del Congresso María del Carmen Alva e Guido Bellido fa già parte del passato. Le discrepanze tra il partito al governo e l'opposizione sono state ripensate dopo le dichiarazioni del parlamentare di Peru Libre in cui ha raccomandato che il capo della legislatura si faccia da parte e «si fermi lavorare per i peruviani». Questo è dopo una delle settimane più impegnative finora quest'anno sia per il governo Pedro Castillo che per la rappresentanza nazionale.

Il commento che avrebbe generato la bocciatura di Bellido sarebbe stato il riferimento di Alva alle dimissioni del presidente sarebbe «l'unica via d'uscita» per porre fine alla crisi in cui si trova il Paese. «Sappiamo che non ci sono voti per il posto vacante, il posto vacante richiede 87 voti, con i tre seggi di sinistra che già bloccano la possibilità di posti vacanti. L'unica via d'uscita per ora sono le dimissioni. Il vice presidente dovrebbe subentrare», ha detto Alva.

Detto questo, Guido Bellido ha definito il Consiglio di amministrazione del Congresso un posto vacante, guidato dalla deputata di Acción Popular. «È inconcepibile avere un consiglio di amministrazione 'vacante' al Congresso, quando dovrebbe garantire il principio di imparzialità perché c'è una maggioranza che rifiuta il posto vacante e riconosce la vittoria democratica», ha scritto il parlamentare di Cusco dal suo account Twitter.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Dopo le righe, Bellido suggerì che fosse Alva a farsi da parte. «Vi suggerisco di dimettervi e di smettere di lavorare per i peruviani», ha aggiunto. Da parte sua, la presidente del Congresso ha preferito non parlare. Va ricordato che il Congresso ha inviato al presidente Castillo una mozione promossa dalla deputata Roseelli Amuruz di Avanza Pais esortandolo a dimettersi.

Sabato pomeriggio, il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres, ha accusato il Congresso di distorcere il disegno di legge presentato dall'Esecutivo eliminare l'IGV in alcuni alimenti». Dopo aver ricevuto l'autografo della legge, abbiamo notato che il Congresso ha distorto il disegno di legge, scagionando la schiena sottile, oca, fagiano, faraona, carne importata, latte condensato, lasagne, ravioli, tra gli altri, che non fanno parte del paniere di base della popolazione con risorse limitate «, ha detto Torres.

L'aggiunta di prodotti che non fanno parte del paniere familiare di base ha causato il rifiuto dell'esecutivo e di diversi vicini ad esso, tra cui Guido Bellido. «Signora Presidente del Congresso della Repubblica, chiediamo un maggiore giudizio; non permetteremo che la legge e gli imbrogli vengano fatti allo stesso tempo», ha scritto in un altro tweet.

Insieme a un'immagine che mostra Alva circondata da cibo come carne, tacchino, lasagne e dessert, Bellido ha accusato il parlamento di promuovere leggi che violano gli interessi della maggior parte dei peruviani. «Non si possono imporre leggi contro il Paese in nome del paniere familiare di base e giustificarlo quando seminiamo una bomba a orologeria», ha aggiunto nella sua pubblicazione.

Secondo il premier Torres, la legge genererebbe «un budget di 3,2 miliardi di suole che non consentirà servizi di base, ospedali, scuole, stazioni di polizia, progetti idrici e di drenaggio, infrastrutture di irrigazione, tra gli altri», ha detto attraverso i suoi social network.

Secondo l'economista Jorge Carrillo Acosta, questo regolamento approvato dal Congresso avrebbe un «impatto totale di S/500 milioni di entrate in meno durante il 2022». Pertanto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) deve essere richiesto «di regolamentare la legge entro un periodo massimo di 15 giorni di calendario».

