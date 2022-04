COVID-19: questa domenica 10 aprile, le vaccinazioni saranno presenti fino alle 7 di notte

Non ci sono scuse per non ricevere vaccini! Al fine di continuare il processo di vaccinazione e i peruviani sono immunizzati contro COVID-19, Minsa continua a organizzare campagne per completare gli schemi.

Ecco perché, il direttore dell'immunizzazione del Ministero della Salute, María Elena Martínez, ha ricordato che grazie alla strategia «Vaccino il Perù, completo la dose che ti manca», oggi domenica 10 aprile, ci saranno vari punti di vaccinazione a Lima e nel resto del paese in modo che tutta la famiglia possa completare questo processo ed evitare così nuove ondate.

Le persone che non hanno ancora applicato la prima dose o hanno ancora la seconda, terza o quarta dose in sospeso, se hanno più di 70 anni, possono farlo il giorno di domenica che terminerà alle 19:00.

Il funzionario di Minsa ha sottolineato che grazie alla strategia, intere famiglie verranno vaccinate. Ha anche assicurato che non abbasseranno la guardia, poiché la sfida è vaccinare più del 90% della popolazione target in Perù.

«I vaccini sono sicuri ed efficaci, quindi la vaccinazione è per tutta la famiglia, i nonni possono andare per la quarta dose, i genitori per la terza e i bambini per la seconda, li stiamo aspettando tutti con spettacoli divertenti e divertenti», ha detto il capo delle vaccinazioni.

Martínez ha ricordato ai genitori e agli operatori sanitari che per la Giornata della ragazza e del ragazzo peruviani ci saranno lotterie per i loro presuntuosi in ogni punto di vaccinazione.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda REUTERS

COSA DEVI TENERE A MENTE

Recati al centro di vaccinazione più vicino a casa tua, se appartieni a uno dei seguenti gruppi:

Ragazze e ragazzi dai 5 agli 11 anni che richiedono la prima o la seconda dose.

Adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni che necessitano della prima, seconda o terza dose (5 mesi dopo la seconda dose del vaccino COVID-19).

Persone di età pari o superiore a 18 anni che necessitano della prima, seconda e terza dose (3 mesi dopo la seconda dose del vaccino COVID-19).

Persone in ritardo rispetto ad altre età che richiedono la prima, seconda o terza dose.

Pazienti con diagnosi di cancro che richiedono la prima, seconda, terza o quarta dose.

Persone che presentano fattori di rischio o comorbilità (secondo i protocolli di vaccinazione COVID-19 per questo gruppo di persone).

Potrebbe ricevere l'applicazione della quarta dose del vaccino COVID-19:

- Se ha 70 anni o più e 5 mesi dopo la terza dose.

- Se è un paziente immunosoppresso e 5 mesi dopo la terza dose.

- Se è un personale sanitario e 5 mesi dopo la terza dose.

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

PRESTA ATTENZIONE

Se ancora non compari nel registro, vai con la tua carta d'identità al centro di vaccinazione più vicino. Il Ministero della Salute sta aggiornando le informazioni.

Se possibile, scarica e compila il modulo di consenso informato. Portalo con la tua carta d'identità per velocizzare il processo.

Se non hai a portata di mano la carta d'identità fisica di tuo figlio, puoi presentare il suo certificato di nascita, la prova delle note, la tessera di vaccinazione o il documento di battesimo.

CONTINUA A LEGGERE